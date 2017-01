Dans la lucarne : La leçon des Étalons

L'Algérie est hors-course depuis le 23 janvier dernier et son match nul (2-2) contre le Sénégal. Une élimination qui doit nous pousser à comprendre d'abord les forces et faiblesses de nos adversaires. Les spécialistes sont en train d'affirmer, à juste titre, que la Coupe d'Afrique des nations n'est plus une mince affaire, une simple exhibition d'un continent. Bien au contraire, elle est devenue, grâce à la grande qualité de son niveau actuel, la «vitrine du football mondial», puisque tout le monde ne la rate pas pour faire ses emplettes. La technique ne suffit pas. Il faut plutôt être complet sur tous les plans si vous voulez atteindre au moins le «carré d'as» d'une CAN qui n'est plus à la portée du premier venu. Même le Ranking FIFA a été remis en cause par un nivellement par le bas, de plus en plus une grande évidence que personne ne peut nier. Par conséquent, ce qui est bien et qui peut être considéré comme la première leçon à tirer d'un tel rendez-vous, c'est que le fait d'être dans «la peau d'un favori» ne compte plus, n'effraie personne. C'est sur le terrain qu'il faut montrer ce que l'on a dans les tripes. L'Algérie, la Côte d'Ivoire et surtout le Gabon ont été éliminés prématurément. Peut-on dire aujourd’hui qu’on a les moyens pour rivaliser avec ces équipes africaines ? Tout le monde est d'accord pour dire que si vous n'avez pas la force physique pour se «bagarrer» jusqu'au bout, vos chances de monter sur le podium s'amenuisent dès le départ. C'est pour cette raison que tout le monde parle de préparation. Car, qu'on le veuille ou non, on a visiblement failli sur ce plan. On a été en deçà de nos adversaires à cette CAN gabonaise. On a été incapable d'élever notre niveau de jeu du fait qu'on n'avait pas de « jus « et de force pour être présent aux duels et enflammer nos matches. Face à la Tunisie, le derby maghrébin par excellence, on s'est fait battre comme des débutants. Lorsque vous n'êtes pas prêts, cela se voit et les erreurs les plus incroyables sont ainsi commises et ne seront que plus fatales. On avait vu, lors du premier quart de finale de cette CAN entre le Burkina Faso et la Tunisie, que les Aigles de Carthage n'ont pesé qu'une mi-temps dans la balance. Et là aussi, on peut dire qu'ils sont parvenus à sauver ce qui pouvait l'être. Néanmoins, en seconde mi-temps, on a assisté à un autre match, du fait que le Burkina Faso était très au point sur le plan physique, mais aussi technique, en plus du respect quasi parfait des consignes de leur coach portugais Paul Duarte. Les Tunisiens ont accompli un match assez plein contre nous, ce qui n’a pas été le cas devant les Burkinabé. Ils les ont tout simplement étouffés, laminés, mis sous l'éteignoir. En un mot, ils n'ont pas pesé lourd dans la balance. Le remplacement effectué par le coach portugais a été déterminant, en faisant entrer son «colosse» Bance. Et c'est lui qui a réussi à faire la différence sur coup franc, avant que son compère, suite à un

« contre « rapide, n'aggrave la marque, surclassant sur tous les plans cette équipe tunisienne qui nous a éliminés de cette CAN au premier tour. On a vu comment elle était encore loin du compte et son niveau était largement au-dessous de cette équipe burkinabé. Certains spécialistes avaient affirmé en 2014, lors des éliminatoires du mondial, que «si l'Algérie s'était qualifiée au Mondial brésilien, c'est parce que cette équipe du Burkina Faso était faible». On voit bien aujourd'hui le haut niveau atteint par cette formation. Les gens travaillent en douce, sans faire de bruit et montrent leur valeur lors des grandes compétitions internationales. Désormais, seul le travail sérieux est payant !

Hamid Gharbi