Ligue 2 (18e journée) : Biskra accède au podium

L'US Biskra, nouveau promu, a son nul doute réalisé la meilleure opération du jour. A l'occasion de la 18e manche du championnat de Ligue Deux, disputé ce week- end, les protégés de Mounir Zeghdoud, auteurs d'une écrasante victoire (3-0) face à un sérieux concurrent, en l'occurrence la JSM Bejaia, se hissent à la deuxième place du classement. Belgherbi (18') a ouvert la marque pour l'équipe phare des Zibans, dans cette partie à sens unique, avant que Djâabout ne réalise un doublé en seconde période (48' et 84' sp). Pour leur part, les joueurs du coach Ifticen sont retombés dans leurs travers. La journée n'a pas du tout été favorable, non plus, aux autres dauphins, qui perdent un peu plus de terrain devant le leader le Paradou Athletic Club. L'USM Blida, en perte d'équilibre depuis le limogeage de l'entraîneur Hadj Mansour, à été tenue en échec à domicile par le Mouloudia d'El Eulma, en position de relégable (1-1). Menés au score dès la dixième minute de jeu (Laoufi), les coéquipiers de Laifaoui, qui visiblement n'ont pas trouvé leurs marques à Tchaker, sont revenus rapidement au score par l'intermédiaire de Rabti (20'). Néanmoins, la formation de la ville des Roses, incapable d'imposer son rythme, n'a pas réussi à prendre le dessus sur son hôte du jour. Le Chabab Ahly de Bordj Bou-Arreridj n'a pas fait mieux. Les poulains de Bira se sont inclinés à Boufarik face à une coriace équipe du Widad. L'unique réalisation du jour à été l'œuvre d'Achiou dans les toutes dernières minutes de cette rencontre très disputée. Par aileurs, l'Amel Bou Sâada poursuit sa progression. Auteur d'une courte victoire (1-0) face à l'AS Khoub, les camarades de Bitam se rapprochent considérablement du podium. La situation de l'ASO Chlef se complique un peu plus, par contre. Les coéquipiers de Messaoud se sont inclinés à Oran devant l'ASMO (2-1). Au bas du tableau, la lanterne rouge, le RCA, a été forcée au partage des points at-home par la non moins modeste équipe du CRB Ain Fekroun (0-0). Le Ghali de Mascara, en position de second relégable, a disposé de la JSM Skikda. Le seul but de cette confrontation a été inscrit par Abassi à la demi-heure de jeu.

R. M.