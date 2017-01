Ligue 1 , USMH : Une bonne équipe sans moyens

Comme à chaque fois que nous écrivons sur l’USMH, cette fois-ci encore, malheureusement, on ne peut ne pas évoquer la situation financière difficile que vit le club banlieusard dirigé par le président Mohamed Laïb.

Ce n’est pas nouveau pour l’équipe d’El-Harrach. Comment un club comme l’USMH, qui n’est plus à présenter, et qui a vu de nombreux talents du football national porter fièrement ses couleurs, un club réputé par le passé comme étant formateur et producteur de joueurs de qualité, qui ont fait ses beaux jours et ceux de nombreuses autres équipes, ne parvient pas à se structurer et à susciter l’intérêt des investisseurs ?! En effet, les dirigeants harrachis peinent à trouver les ressources financières nécessaires qui permettent le bon fonctionnement et la bonne gestion des affaires du club. Il faut dire aussi que même si les autorités locales (APC et wilaya) apportent leur contribution pour aider l’USMH, ceci demeure néanmoins très insuffisant pour un club dit professionnel. Cette situation mène inéluctablement chaque saison à la grogne des joueurs. Ces derniers, faute de percevoir à chaque fin de mois leur salaire, comme le prévoit la réglementation en vigueur, acceptent d’abord de se montrer patients comme le leur demande le président. Seulement, au fur et à mesure que le temps avance et restant parfois des mois sans percevoir leur dû, ils finissent par se révolter, contre leur gré. D’ailleurs, certains menacent même de recourir à la grève ou à la commission des litiges (CRL), à défaut de voir leur situation épurée par la direction du club. Un exemple tout récent, le cas du joueur Mellel, qui, n’ayant pas perçu son argent à l’échéance fixée et lassé de croire en des promesses non tenues, a décidé de boycotter l’entraînement jusqu’à perception de son pécule. La plupart des joueurs harrachis dans le même cas ont été sensibilisés par l’entraîneur, Boualem Charef, pour rester concentrés sur leur travail et sur la préparation des matches à venir. Cela, d’autant plus que l’équipe n’est pas classée à bonne enseigne dans le championnat et a besoin de récolter un maximum de points durant la phase aller afin de s’extirper de la zone de turbulence et remonter au tableau. Heureusement que Charef, en technicien avéré et expérimenté, a la capacité de canaliser un tant soit peu ses poulains. Pour preuve, malgré le manque de moyens et en dépit du fait que les joueurs ne sont pas payés à temps, l’USMH a sorti un bon match lors du derby de samedi face au Mouloudia d’Alger, soit l’actuel leader du championnat, qu’elle a battu par la plus petite des marges (0-1), dans une rencontre disputée à l’extérieur, où les Mouloudéens partaient a priori favorables. Les camarades du capitaine modèle, Sofiane Younès, ont affiché de bonnes dispositions technico-tactiques sur le rectangle vert, avec un jeu bien élaboré et discipliné, qui ne laissait pas percevoir un quelconque malaise dans l’équipe pour la raison évoquée plus haut. C’est pourquoi, on se dit qu’avec un tel groupe de qualité et un staff technique compétent dirigé par Boualem Charef, l’USMH pourra accomplir de bonnes choses et revoir ses ambitions à la hausse. Cela, à la seule condition d’avoir un président et des membres du conseil d’administration capables de doter le club des moyens qu’il faut. Avec un bon moral et un esprit tranquille, les joueurs pourront mieux gérer l’aspect footballistique et leur concentration sera totale sur leur sujet. Les problèmes vécus chaque saison par les joueurs et les membres du staff technique harrachi les empêchent à vrai dire de hisser l’équipe à la place qui lui sied dans le championnat national. Parce qu’une chose est sûre: tout le monde est unanime à reconnaître que l’USMH produit chaque saison un football de haute teneur au championnat. C’est pourquoi, il a besoin de la contribution de personnes qui aiment le club, capables de lui apporter une aide conséquente avec l’ambition de le hisser haut, à l’image de ce que fait pour le CRB le nouveau président, arrivé tout récemment à la tête du club, succédant à Réda Malek…

Mohamed-Amine Azouz