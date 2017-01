Regard : Le tiers-payant boude-t-il les malades chroniques ?

Le système de sécurité sociale, de l’avis de spécialistes, reste parmi les plus grands acquis de la population active. Il est même parmi les meilleurs, en termes de couverture des salariés et de leurs ayants droit. Ce n’est point un simple constat, puisque les remboursements de frais médicaux, des congés de maternité, des accidents de travail, sans oublier le recours au conventionnement avec des médecins et des pharmacies et le lancement récemment d’un numéro vert pour orienter les usagers, sont là, aujourd’hui, pour dire que beaucoup a été fait et continue à se faire afin d’améliorer la prise en charge des assurés sociaux. En fait, la «machine» est bien huilée pour tourner et répondre aux besoins des salariés, à la faveur de la refonte du régime de sécurité sociale, qui a permis de revoir les dysfonctionnements et les failles et aller ainsi vers une couverture complète et performante du citoyen. Il faut souligner que le tiers-payant demeure, à vrai dire, à lui seul, une véritable révolution puisque plus de deux millions de malades et de retraités sont bénéficiaires de ce mécanisme. Sa généralisation aux malades chroniques et à d’autres catégories, comme annoncé par les responsables du secteur, ne fera que renforcer davantage la couverture sociale, sachant que le nombre de diabétiques, à lui seul, dépasse les trois millions. Que de fois des associations ont appelé d’ailleurs à ce que le service en question ne se limite plus aux seuls retraités, en raison de la cherté des actes de soins, notamment pour certaines catégories qui ont du mal très souvent à se procurer leurs médicaments ou encore payer leurs consultations médicales. Le tiers-payant, revu et corrigé, voilà une question qui semble désormais faire l’unanimité. Reste l’application.

Samia D.