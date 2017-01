Protection civile : 33.913 interventions à Béjaïa

Le bilan de la direction de la protection civile de la wilaya de Bejaia pour l’année 2016, fait ressortir de gros efforts fournis par les éléments des différentes unités de secours et qui ont été mobilisés nuit et jour avec tous les moyens de secours nécessaires. Le bilan indique, de janvier à décembre 2016, un nombre de 33.913 interventions dont 25.981 hors plages et 7.932 autres durant la campagne de surveillance des plages et baignades. Ainsi pour ce qui est des secours et évacuations sanitaires, les ambulanciers de la protection civile ont dû évacuer 2.343 blessés et 10.180 malades vers les établissements sanitaires de la wilaya. Les accidents de la route ont causé, durant l’année dernière, 2.213 blessés et 66 décès. Ces accidents sont survenus sur les routes nationales et chemins de wilaya. Ainsi, les axes les plus meurtriers demeurent la RN26, reliant Bejaia à Alger via Bouira, avec 11 accidents causant 17 morts, la RN12, Bejaia vers Tizi Ouzou avec 11 accidents causant 11 morts, et la RN9, Bejaia vers Sétif avec 6 accidents enregistrant 7 morts. 3 autres décès ont été répertoriés dans 3 accidents ferroviaires. Les incendies, avec 2.252 feux dont 122 déclarés en milieu urbain, 16 feux dans les entreprises industrielles, 1.054 feux en milieu forestier, 93 feux affectant véhicules et autres engins, et 967 autres feux divers. Par ailleurs, les éléments de secours ont intervenus sur plusieurs autres opérations entrant dans leur mission à travers 2.034 opérations dans le cadre du dispositif de sécurité, 11 transferts de cadavres, un transfert de nouveau-né abandonné décédé, 182 opérations d’assistance aux sans domicile fixe (SDF) et 4.064 autres opérations de secours et d’assistance sur les lieux. La saison estivale qui s’est étalée du 1er juin au 30 septembre 2016, a connu plusieurs interventions des services de la protection civile. Ainsi, sur les 34 plages surveillées, il a été enregistré une affluence de 6.881.800 baigneurs qui a nécessité 7.932 interventions de secours. Ainsi, 4.925 baigneurs ont été sauvés d’une mort certaine, 2.500 soignés sur place, 238 évacués vers les centres de soins, 233 sauvés à bord d’embarcations et autres, mais malheureusement 14 ont trouvé la mort, noyées, à travers tout le littoral qui s’étend sur les côtes est et ouest de la wilaya. En période estivale, les incendies augmentent et les pompiers doivent impérativement intervenir pour combattre les feux qui peuvent causer d’énormes dégâts. Ainsi, le bilan des incendies a enregistré 1.011 feux de forêt qui ont nécessité 1.411 interventions avec tous les moyens de lutte et qui ont malheureusement causé des dégâts estimés à 2.684,13 hectares brûlés dont 6.302 arbres fruitiers sur une surface de 44 hectares et causant la perte de 110 ruches d’abeilles, 2.110 bottes de foin et paille et 4 maisons touchées par les flammes. Dans le cadre du programme initié par la Direction générale de la protection civile, direction de la prévention, sur les préparatifs liés à la saison hivernale. Notamment sur les risques domestiques en général et le risque d’intoxication par le monoxyde de carbone en particulier. Un programme est tracé dans ce sens, qui durera tout le long de l’hiver, en collaboration avec la direction de l’Education, pour toucher le maximum d’établissements scolaires du cycle moyen, les unités opérationnelles seront chargées quant à elles de sensibiliser les populations locales, pour toucher le maximum de citoyens à travers les localités éloignées et ce, en collaboration avec la SDE (ex- Sonelgaz).

M. Laouer