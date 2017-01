Bordj Bou-Arréridj : Le SAMU renforce la prise en charge des SDF

Les importantes quantités de neige qui sont tombées dans la wilaya de Bordj Bou-Arreridj à l’instar de plusieurs autres régions du pays ont provoqué la fermeture de plusieurs axes routiers.

Ce qui n’a pas manqué d’isoler la population au niveau des localités traversés par ces axes et de bloquer les automobilistes qui les empruntaient. Les services de la protection civile qui ont participé avec ceux de la DTP, de la gendarmerie et des APC à ouvrir les axes concernés pour mettre fin à l’isolement de la population, ont effectué un effort important pour dégager ces automobilistes.

C’est ainsi qu’une trentaine de véhicules qui ont été coincés par la neige ont pu reprendre la route grâce à l’intervention des éléments de l’unité secondaire de Djaafra, située au nord de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj.

Comme une dizaine d’entre eux résident en dehors de la commune, ils ont été hébergés dans les structures d’accueil réservés à cet effet par les responsables de cette dernière. Cette intervention n’est d’ailleurs qu’un exemple des actions de cette unité qui a rendu des services importants dans cette région connue pour son éloignement mais aussi son relief accidenté.

La direction de la wilaya a engagé un programme pour la couverture de toutes les daïras en unités de protection civile pour secourir les citoyens où qu’ils se trouvent, traduisant dans les faits le rapprochement entre les services de l’Etat et le public. Sur les 10 daïras que compte la wilaya 8 sont déjà pourvues de ce genre de structures. Les deux autres, à savoir Bir Kasdali et Medjana, ont bénéficié de projets d’unités secondaires qui sont en cours de réalisation. Les services de la direction de l’action sociale ont multiplié quant à eux les sorties pour recueillir les personnes sans domicile fixe. C’est ainsi que 14 femmes, dont 8 de nationalité syrienne qui étaient dans une situation précaire, ont été hébergées avec leurs enfants au niveau du siège du SAMU social où elles peuvent passer l’hiver en toute tranquillité en attendant de leur trouver des structures d’accueil. 32 repas chauds ont été également distribués aux réfugiés africains qui sont venus récemment dans la wilaya de Bordj Bou-Arreridj.

Fouad Daoud