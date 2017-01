Couverture sociale des diabétiques : 30% des malades n’en bénéficient pas

3.000 médecins, entre généralistes et spécialistes, sont conventionnés avec la caisse de sécurité sociale. Cette convention dispense le patient des frais de santé qui seront pris en charge par la Cnas. Une bonne initiative, mais seuls les retraités sont bénéficiaires du système appelé tiers payant.

«Le dispositif, lancé il y a quatre ans, devrait pourtant être généralisé au profit des malades chroniques et des autres assurés sociaux», a déclaré le président de l’Association des diabétiques de la wilaya, Fayçal Ouhada.

Contacté hier par nos soins, M. Ouhada a indiqué que «lors de l’élaboration de cette convention, les associations des maladies chroniques ont été consultées afin de prendre leurs propositions en considération. La tutelle et l’ensemble des associations se sont mises d’accord pour que les malades chroniques, tels les diabétiques et les hypertendus, soient intégrés dans cette convention, or rien n’a été fait jusqu’à maintenant». Selon lui, cette convention leur évitera les longs rendez-vous chez les médecins du secteur public, qui sont de neuf mois, ramenés à trois seulement. «Dans le cadre du tiers-payant, la Cnas rembourse les actes médicaux à concurrence de 400 dinars pour le médecin généraliste et 600 dinars pour le médecin spécialiste. Alors que chez un médecin généraliste non conventionné, le patient paie sa consultation entre 700 et 1.000 dinars, et jusqu’à plus de 1.500 dinars chez un médecin spécialiste», a expliqué le président de l’association.

La Cnas a facilité les procédures de remboursement, pour les pharmaciens et médecins entrant dans le cadre du tiers-payant. Les factures déposées par ces derniers sont, désormais, remboursées tous les quinze jours, au lieu d’un mois auparavant. Les deux parties conventionnées avec la Cnas n’ont plus besoin de se déplacer pour déposer leurs factures. Ces dernières sont télétransmises à la Cnas grâce à un système informatisé. Néanmoins, contrairement à Chifa-off «officines conventionnées», le système Chifa-med «médecin conventionné» n’est pas encore généralisé.

En effet, le directeur général de la Sécurité sociale au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Djaouad Bourkaib, a déclaré que «la convention entre la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) et les praticiens médicaux sera actualisée en 2016, afin d’améliorer l'accessibilité aux soins et permettre aux malades chroniques de bénéficier gratuitement des consultations et des actes médicaux essentiels pour le suivi de leur maladie».

Affirmant que «le système de tiers-payant sera revu de fond en comble. Le projet consistait à élargir la convention aux laboratoires d’analyses médicales et aux centres d’imagerie médicale dans le cadre de la prise en charge du protocole annuel de soins, établi par le médecin traitant au profit de ses malades».

Le protocole devra définir les modalités de suivi du patient au cours de l'année, avec la précision de la périodicité des consultations et des examens complémentaires à effectuer. A terme, tous les professionnels de santé seront intégrés dans un système unique qui permettra de disposer d’informations en temps réel. Cependant, aucune démarche n’a été effectuée pour l’intégration de nouvelles prestations médicales dans le cadre de la carte Chifa.

M. Ouhada a également dénoncé le paiement du tarif de référence par les malades chroniques, alors que ça doit être gratuit dans le cadre de la carte chifa, qui est de 100%.

Il faut dire qu’en Algérie, 56,2 % des diabétiques développent une neuropathie, 47,1% une rétinopathie, 41% des maladies cardiovasculaires et 31,4 % une néphropathie. Les spécialistes estiment que «la prise en charge d’un diabétique, et particulièrement avancé dans l’âge, est pluridisciplinaire et nécessite une éducation et une attention particulière. 30 % des diabétiques ne bénéficient malheureusement d’aucune couverture sociale en Algérie, dont 25 % sont des enfants, alors qu’il y a quelques années de cela, ce taux frôlait les 40 %».

Wassila Benhamed