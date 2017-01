Economie informelle : Lancement d’une enquête en février

Le projet de première enquête sur l’économie informelle, lancé en février 2016, avance bien. Après l’envoi d’un argumentaire aux quatre sections concernées, pour pouvoir lancer des études, le Cread et le ministère du Commerce « tiendront une importante rencontre d’évaluation en février prochain », a annoncé Mohamed Saïb Musette, joint hier par nos soins. Une vingtaine d’experts, précise-t-il, est attendu pour plancher sur le sujet et boucler l’aspect méthodologique du projet pilote qui aura lieu à Tlemcen, avant de généraliser le projet. Les résultats finaux, eux, seront connus dans environ six mois. Les deux entités, Cread et département du Commerce, comptent « traiter le problème de l’économie informelle à sa racine » dans toutes ses dimensions : « finance, production et commerce informel. » Le chercheur Musette a tenu également à préciser que l’économie informelle n’est pas propre à l’Algérie, mais a des « ramifications » internationales. Le phénomène de l’informel a pris des proportions alarmantes ces dernières années. Pour le contrecarrer, les pouvoirs publics ont pris une série de mesures. L’une des plus importantes consiste en l'inscription sur le fichier national des fraudeurs. Il est question de formaliser l’informel, cette économie de non-droit qui fait fi des obligations légales, sociales, fiscales, réglementaires. Partie prenante dans cette enquête, le département du Commerce a multiplié ses sorties en serrant davantage l’étau sur les fraudeurs. Les résultats obtenus sont pour le moins probants. Sur les 1.368 marchés informels recensés à l'échelle nationale, 872 ont été éradiqués, soit 64% des sites existants. A cette prouesse, s’ajoute la réinsertion de 18.878 intervenants illégaux dans de nouveaux marchés de proximité pour y exercer en toute légalité. Toutefois ces interventions, parfois éparpillées, souvent espacées, ne peuvent, à elles seules, venir à bout de ce problème. D’où la nécessité de cette enquête menée par le département du Commerce et le Cread. Ce projet permet, entre autres, d’analyser l’économie informelle dans toute sa complexité notamment dans un contexte de crise économique mondiale qui ouvre les bras à ce genre de phénomènes en raison des pertes d’emplois affectant les autres secteurs d’activité. L’accent doit être également mis sur la croissance économique et la modernisation de l’économie, plutôt qu’à chercher à aider un secteur qui serait en voie de disparition. Les experts auront à résoudre plusieurs équations. Faut-il promouvoir la formalisation du secteur informel afin d’améliorer la productivité, sachant que cette formalisation ne peut être qu’une œuvre de longue haleine ? Ce qui est sûr, c’est que la première étape de la conception d’interventions efficaces pour faciliter la transition vers l’économie formelle consiste à prendre notamment conscience du caractère hétérogène de l’économie informelle.

Fouad Irnatene