Le chiffre du jour : Recettes de plus de 90 milliards

La Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (Casnos) prévoit d'augmenter ses recettes en 2017 à plus de 90 milliards de dinars (mds DA) contre 80 mds DA en 2016, a annoncé hier à Alger son directeur général, M. Chawki Acheuk-Youcef. "La caisse a généré des recettes de près de 80 milliards de dinars durant les derniers 15 mois (en augmentation de 93% par rapport à la même période de l'année d'avant) et prévoit d'atteindre plus de 90 milliards de DA en 2017", a-t-il déclaré à la presse.