Séminaire sur la participation au capital social des EPE : Mieux s’informer

La chute drastique des prix du pétrole depuis juin 2014, a incité les pouvoirs publics à introduire une panoplie de mesures économiques incitatives visant à relancer l’activité économique et encourager l’investissement privé, national et étranger dans les secteurs hors hydrocarbures. L’Ouverture du capital social des entreprises publiques économiques (EPE) à l’actionnariat national figure parmi ces mesures incitatives pour le développement de l’économie nationale. En effet cette nouvelle règle introduite dans la LFC 2016 a répondu favorablement aux attentes des opérateurs économiques. Pour plus d’éclaircissements sur ce sujet, la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (C.A.C.I) organise, les 6 et 7 février 2017 un séminaire-atelier sur le thème : « Participation au capital social des EPE » à l'Ecole Supérieure Algérienne des Affaires (ESAA), Mohammadia (Pins maritimes), Alger. La CACI à fait savoir que cet événement a pour objectif entre autres, d'exposer les « outils » juridique, comptable, fiscal et financier à maîtriser par les parties prenantes à une prise de participations dans le capital d'une entreprise publique économique (EPE), afin d'éviter les engagements à risques sachant que des textes particuliers régissent ces entités économiques. Toutefois, cette ouverture est encadrée et limitée.

Ainsi, l’article 62 dispose que : Les entreprises publiques économiques, qui réalisent des opérations de partenariat à travers l’ouverture du capital social en faveur de la participation de l’actionnariat national résident, doivent conserver au moins 34% du total des actions ou des parts sociales. A l’expiration de la période de cinq années et après constatation dûment établie du respect de tous les engagements souscrits, l’actionnaire national peut lever, auprès du Conseil des participations de l’État, une option d’achat des actions détenues par l’entreprise publique économique. Cette disposition, qui existait déjà dans l’ordonnance n°01-04 du 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques, mais gelée en 2009, a pour objectif de booster le développement et l’efficience des entreprises économiques de l’État en impliquant le partenaire privé dans une politique globale du renouveau industriel et du développement national. S’agissant des frais de participation, à régler en espèces la Chambre Algérienne de Commerce a précisé qu’ils sont fixés à 40.000 DA TTC par personne et 40.400 DA en TTC par personne.

M. A. Z.