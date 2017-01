Energie : Une centrale solaire de 5 mégawatts à Reggane

Une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 5 mégawatts a été inaugurée à Reggane (140 km au sud d’Adrar), par le ministre de l’Énergie, Noureddine Bouterfa.

Lors de l’inauguration, le ministre a fait état d’un programme national de développement des énergies renouvelables visant une production de 47 térawatts/heure, et ayant permis jusqu’ici la réalisation de plusieurs centrales, à échelle nationale, offrant une capacité cumulée de 350 mégawatts. La centrale a été intégrée au réseau électrique national, dans le cadre du programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. M. Bouterfa a saisi l’opportunité pour annoncer le lancement prochain d’appels d’offres pour les opérateurs souhaitant contribuer aux programmes d’énergies renouvelables, au regard, a-t-il dit, de leur importance dans la diversification des sources d’énergie et de la préservation de l’environnement, en plus de générer des emplois. Cette centrale photovoltaïque, réalisée sur 10 hectares, dans le cadre du programme national de développement des énergies renouvelables, devra permettre de diversifier les ressources énergétiques, de développer les moyens de production d’énergie renouvelables et de préserver l’environnement à travers une réduction des gaz à effet de serre, selon les données de Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida (SKTM, filiale de Sonelgaz), maître de l’ouvrage. Le ministre a visité au terme de la tournée de travail de deux jours dans la wilaya, le groupement de Reggane, lancé en réalisation en mai 2014 à la faveur d’un partenariat entre Sonatrach et Pétrofac international pour ce qui concerne son lot principal. Le projet, devant être réceptionné avant la fin de l’année en cours, prévoit notamment une unité de traitement de gaz d’une capacité de 8 millions de m3/jour, une base industrielle, un réseau de collecte de gaz à partir de 26 puits, et une ligne d’expédition de gaz de vente (73 km), selon les explications fournies à la délégation ministérielle.