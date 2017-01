Merkel : « Les restrictions américaines non justifiées »

Angela Merkel ne juge pas « justifiées » les restrictions à l'immigration aux Etats-Unis de ressortissants de sept pays musulmans décidées par Donald Trump, a affirmé hier le porte-parole de la chancelière allemande, Steffen Seibert. « Elle est convaincue que même dans le cadre de la lutte indispensable contre le terrorisme, il n'est pas justifié de placer sous une suspicion généralisée des gens en fonction de leur origine ou croyance », a dit le porte-parole dans un communiqué. « La chancelière regrette l'interdiction d'entrée (aux Etats-Unis) imposée par le gouvernement américain contre les réfugiés et les ressortissants de certains pays », a ajouté Steffen Seibert. Le gouvernement allemand « va maintenant examiner les conséquences » de cette interdiction pour les citoyens allemands ayant une double nationalité et qui sont touchés par les mesures américaines, a-t-il précisé. La condamnation allemande survient au lendemain d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et Angela Merkel. Les communiqués publiés à l'issue de cet échange aux Etats-Unis et en Allemagne ne faisaient pas mention des nouvelles restrictions à l'immigration sur le sol américain. « La Convention de Genève sur les réfugiés appelle la communauté internationale à accueillir les personnes fuyant la guerre sur une base humanitaire », et « la chancelière a fait valoir » cela lors de son entretien téléphonique avec Donald Trump, a précisé le porte-parole.