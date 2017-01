Lutte contre daech : Trump donne 30 jours à ses généraux pour élaborer un plan

Le président américain Donald Trump devrait signer samedi un décret, donnant 30 jours à ses responsables militaires pour lui présenter un plan «pour vaincre» le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique»(Daech/EI), a indiqué un haut responsable de l'administration.

Le président remplirait ainsi l'une de ses promesses de campagne, lui qui pendant des mois avait moqué et critiqué la lenteur des progrès dans la lutte contre Daech. Moscou a indiqué samedi, après un entretien téléphonique entre MM. Trump et Poutine, que les deux hommes veulent «une réelle coordination contre l'EI en Syrie». Vendredi, Donald Trump s'était rendu au Pentagone pour y rencontrer ses chefs militaires et il a été question, notamment des moyens d'accélérer la lutte contre l'EI, avait indiqué un responsable militaire sans entrer dans les détails. M. Trump pourrait choisir de bousculer la stratégie de son prédécesseur Barack Obama, qui voulait éviter à tout prix d'impliquer les troupes américaines au sol dans les combats et leur avait pour l'essentiel assigné un rôle de conseil. Pour l'instant, les Américains qui ont déployé un peu plus de 5.000 militaires en Irak aux côtés des troupes irakiennes, et près de 500 soldats des forces spéciales en Syrie, aux côtés essentiellement des Forces démocratiques syriennes, une coalition arabo-kurde.