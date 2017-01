Réunion de Genève sur la Syrie : L’opposition participera avec une délégation homogène et inclusive

L'opposition syrienne doit intensifier ses consultations en vue de former une délégation « homogène et inclusive » pour prendre part aux négociations de Genève face aux représentants du gouvernement, a indiqué l'opposant Hassen Abdeladhim, président de la Coordination nationale syrienne, samedi à Moscou.

« Les participants à la réunion de vendredi à Moscou, ont lancé un appel à toutes les factions de l'opposition syrienne, y compris aux représentants de l'opposition reconnue par la résolution 2254, à poursuivre le dialogue efficient en vue constituer une délégation homogène, équilibrée et représentative, pour participer aux négociations de Genève », a indiqué à l'agence Sputnik, Hassan Abdeladhim, représentant des Forces du changement démocratique.

L'opposant syrien a exprimé le souhait que la réunion de Genève, prévue initialement le 8 février sous les auspices de l'Onu, avant d'être repoussée à la fin du même mois, soit « couronner de succès, à la faveur de la mise en œuvre de la résolution 2254 et de la Déclaration de Genève 1 qui constitue une feuille de route et une base de référence pour parvenir à ‘‘la Syrie Nouvelle’’ et réaliser les aspirations légitimes du peuple syrien ». Evoquant la future constitution syrienne, Hassan Abdeladhim a indiqué que « la Russie a proposé une mouture qui suggère notamment un élargissement des prérogatives du parlement, la non-immixtion des forces armées dans le politique et la primauté du Droit international et des Conventions signées par la Syrie ».

Les membres de l'opposition syrienne réunis vendredi à Moscou, ont décidé de se constituer en groupes de travail pour examiner diverses questions d'ordre constitutionnel et former une délégation unifiée en vue des pourparlers de Genève. Sur le terrain, les forces du gouvernement syrien se sont plus qu'à quelques kilomètres d'Al-Bab, bastion de Daesh dans la province septentrionale d'Alep.

L'armée syrienne a pris le contrôle de trois villages dans la zone depuis vendredi soir et se trouve désormais à environ 7 km au sud-ouest d'Al-Bab.