France : Entre primaire et scandales

Le camp socialiste français, affaibli et divisé, devait choisir hier entre le favori, Benoît Hamon, et l'ex-Premier ministre, Manuel Valls, pour la course à la présidentielle, dans une campagne perturbée par une retentissante affaire fragilisant le candidat de droite.

Manuel Valls, 54 ans, qui met en avant son expérience du pouvoir dans un contexte de menace jihadiste en France, a tenté cette semaine de combler son retard en s'affichant comme le candidat de la « crédibilité » face à son adversaire Benoît Hamon, 49 ans, au programme centré sur la justice sociale, qualifié d'« utopiste » par l'ex-Premier ministre.

Selon les commentateurs, ces attaques qui creusent la fracture des « deux gauches » risquent de compromettre l'impératif de rassemblement après la primaire, dans un contexte déjà difficile pour le Parti socialiste (PS), émietté après cinq années au pouvoir.



Fillon dans la tourmente



Dans l’autre camp, et à trois mois de la présidentielle, des soupçons d'emploi fictif visant l'épouse de François Fillon, Penelope, viennent de précipiter dans la tourmente le candidat de la droite, qui bataille pour préserver ses chances à l'élection.

Dans ce contexte de campagne riche en surprises et rebondissements, les deux prétendants socialistes veulent à tout prix démentir le scénario écrit de leur défaite. Le candidat de la droite fait, lui-même, l’objet d’une nouvelle affaire il aurait détourné de l'argent provenant de fonds publics lorsqu'il était sénateur, selon des médias français. Le Journal du dimanche affirme qu'entre 2005 et 2007, quand il était sénateur, « François Fillon a perçu sept chèques à son nom », un par trimestre, pour « un montant total de l'ordre de 21.000 euros » correspondant à des « reliquats de crédits d'assistants ».

Selon le site d'information en ligne Mediapart, l'ex-Premier ministre « s'est mis dans la poche une partie des crédits théoriquement réservés à la rémunération d'assistants, grâce à un système de commissions occultes ».

Samedi soir, Mediapart estimait que les « sommes siphonnées » ne dépassaient « sans doute pas les 25.000 euros ».

R. I.