Décret sur l’immigration : Premier camouflet pour Trump

La signature du décret sur l’immigration par le nouveau locataire de la Maison-Blanche a provoqué un tollé international. Une signature qui fait dire à beaucoup que Washington vient d’«institutionnaliser l’islamophobie».

Aux Etats-Unis, les restrictions draconiennes font déjà l'objet d'une plainte déposée par plusieurs associations de défense des droits civiques américaines, dont la puissante ACLU, qui veulent les bloquer. Ces associations ont réussi a faire libérer un Irakien interpellé vendredi soir à l'aéroport JF Kennedy. Plusieurs citoyens de ces pays, en possession de visas en bonne et due forme, se sont vus refuser l'entrée du territoire américain dès vendredi soir par les services d'immigration.

Les défenseurs de droits civiques rapidement mobilisés, et les différentes associations de défense des droits ont obtenu une première victoire avec le blocage partiel samedi soir par un juge d'expulsions des Etats-Unis de passagers originaires de sept pays visés par le décret américain (Irak, Iran, Yémen, Libye, Syrie, Soudan et Somalie). L'application dès vendredi soir de son décret sur l'immigration a pris par surprise des personnes déjà dans un avion ou prêtes à embarquer. Des dizaines de passagers — entre 100 et 200, selon le quotidien New York Times — ont été interpellés à leur arrivée dans les aéroports américains et menacés d'expulsion. A JFK, deux parlementaires démocrates, Jerry Nadler et Nydia Velasquez, se sont joints samedi à des associations pour obtenir la libération d'un Irakien doté d'un visa et ayant travaillé pour le consulat américain d'Erbil, au Kurdistan irakien. Au terme d'une journée de négociations avec les autorités, ce dernier est sorti de l'aéroport sous les acclamations de manifestants qui criaient « Bienvenue chez vous » ou « Les musulmans sont les bienvenus ! » Dès samedi matin, plusieurs associations dont la puissante Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) avaient attaqué en justice le décret sur l'immigration du nouveau président américain. Ces associations le jugent discriminatoire et anticonstitutionnel, puisqu'il s'applique à des ressortissants disposant de papiers d'immigration en règle. Elles invoquent la Constitution pour estimer que toute mise en cause de leurs papiers ne peut être décidée arbitrairement par le gouvernement et nécessite une décision de justice. Avec sa première décision bloquant les expulsions, la juge Ann Donnelly n'a pas tout réglé, a reconnu l'avocat de l'ACLU, Lee Gelernt. Une nouvelle audience est prévue en février. « L'important ce soir était que personne ne soit remis dans un avion », a souligné M. Gelernt. Il a également indiqué que la juge avait ordonné au gouvernement de communiquer la liste de toutes les personnes interpellées dans les aéroports américains depuis vendredi soir. Cela devrait permettre aux associations de pouvoir se mobiliser pour toutes les personnes concernées, a-t-il précisé. Une autre juge fédérale de Virginie (est) a annoncé une décision similaire, concernant cette fois les passagers interpellés à l'aéroport de Dulles, près de Washington, selon le quotidien The Charlotte Observer. A l'appel d'associations, plusieurs manifestations ont été signalées samedi dans des aéroports du pays, comme Chicago, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Boston, Dallas, Denver ou Minneapolis. En Californie, la Silicon Valley, qui emploie des milliers d'immigrés, a aussi dénoncé le décret controversé. « Apple n'existerait pas sans l'immigration », a fustigé samedi son PDG Tim Cook, dans un document interne. La mobilisation et les actions en justice laissent augurer un long bras de fer entre les défenseurs des immigrés et l'administration Trump. Et certains évoquent déjà un premier camouflet pour le président américain.

M. T.