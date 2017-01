Festival des programmes audiovisuels à Biarritz : Tahqiq fel djenna, de Merzak Allouache, primé

Le documentaire Tahqiq fel el djenna (Enquête au Paradis), dernière œuvre du réalisateur algérien Merzak Allouache, a été primé au 30e Festival international des programmes audiovisuels (Fipa) qui a pris fin hier, à Biarritz (Sud-ouest de la France), indiquent les organisateurs. En compétition dans la catégorie «documentaire de création « avec une dizaine d'œuvres de France, d'Espagne et d'Afrique du Sud, le film a été doublement distingué du Prix «Fipa d'Or»-haute distinction de sa catégorie- et le «Prix Télérama», autre récompense décernée par le magazine culturel français à une œuvre étrangère. «Tahqiq fel djenna» une production franco-algérienne, épluche l'extrémisme religieux à travers l'histoire d'un groupe de journalistes qui mènent une enquête sur ce phénomène étranger à la société algérienne. Le Fipa d'or dans la catégorie fiction est revenu à «NW», un film de Saul Dibb (Royaume-Uni), alors que Ramona de Guillermo Calderon s'est vu décerné la même distinction dans la section «séries télévisées». Le documentaire Latifa, une femme dans la République, portrait de la mère du militaire assassiné en 2012 à Toulouse dans attentat terroriste, de Jarmila Buzkova, a été couronné du «Prix du public». Plus de cinquante films, repartis en plusieurs catégories, ont été présentés en compétition de cette édition ouverte le 24 janvier dernier. Organisé depuis 1987, le Festival international des programmes audiovisuels propose, en plus des projections en compétition, des débats et rencontres entre professionnels du cinéma et les jeunes réalisateurs. (APS)