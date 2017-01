Rencontre avec Mohammed Balhi, à propos de son livre la route de l’or : La saga du commerce transsaharien

Le journaliste et écrivain Mohammed Balhi a soulevé l’une des difficultés les plus cruciales contre laquelle butent de nombreux historiens, notamment ceux qui ont pris la lourde charge d’étudier et d’examiner le passé de l’Afrique septentrionale. Il s’agit d’un handicap qui touche à une insuffisance criante de manuscrits qui traitent de l’Afrique du Nord. Ces documents précieux étant accaparés par le colonialisme.

Lors d’une rencontre avec Mohammed Balhi, au sujet de son livre intitulé La route de l’or, à la librairie Chaib-Dzair, en présence d’un ensemble d’écrivains et d’artistes, les personnes qui assistaient à cet intéressant débat ont abordé les différents thèmes ayant pour principale préoccupation, l’histoire antique de l’Afrique septentrionale, les influences des courants de pensée qui l’ont traversée, dont les idées religieuses.

Avant d’entamer le sujet de l’évolution de l’histoire en Afrique du Nord, l’écrivain Mohammed Balhi a mis en lumière le fait que son livre La route de l’or, retrace la saga du commerce transsaharien entre Tlemcen, Bejaia, Biskra, le Touat, le Gourara, la Saoura, le Hoggar et Tombouctou. Une saga dont l’or est le dénominateur commun et l’élément moteur des civilisations passées en Afrique du nord. Il indiquera que la devise essentielle à cette époque était bien «l’or», c’est pourquoi ce dernier est considéré comme un enjeu, un trésor de guerre. L’or pour l’apparat et la monnaie, l’or du costume princier des Zianides, la «Chedda», l’or qui tue et l’or qui séduit, tout cela que l’on retrouve en détail dans l’œuvre de Mohamed Balhi, son ouvrage se distingue aussi par des photos et des illustrations qui reflètent le contexte.

Lors du débat, le conférencier a dit que le livre doit être offert comme un cadeau, notamment les ouvrages qui ont trait à notre histoire. Il précisera qu’il «faut être des soldats qui travaillent pour le patrimoine et notre histoire», d’ailleurs «nous avons une histoire fabuleuse», c’est pourquoi il est nécessaire de se référer à des manuscrits qui brassent toute l’étendue de notre histoire, sachant que le colonialisme qui s’installait brutalement et avec force dans la région, a pris ces documents qui traitent de notre histoire et de notre identité, c’est pourquoi il est hors de question de tourner le dos à l’histoire maghrébine et du nord de l’Afrique et de dire «on est perdu».

Dans ce cadre, le conférencier a mis l’accent sur la nécessité impérieuse de s’occuper de «notre patrimoine et si nous ne le faisons pas il y aura forcément d’autres personnes qui vont l’exploiter comme il est bien connu et admis que la nature a horreur du vide».

Par ailleurs, le conférencier a déclaré qu’il existe actuellement des références sur l’histoire de l’Afrique septentrionale «mais elle a été prise en charge par le colonialisme, cela veut dire qu’elle est orientée», c’est pourquoi il faut faire attention aux pièges et aux manipulations de l’histoire tels que fabriqués par des historiens coloniaux qui ne sont pas loin de tout soupçon.

Hamza Hichem