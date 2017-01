Allemagne / 18e journée : Leipzig terrasse enfin Hoffenheim

Après 17 journées sans défaite, Hoffenheim est tombé ! L'incroyable série s'est achevée lors de la 18e journée de Bundesliga sur la pelouse de Leipzig, le féroce promu qui s'accroche à sa deuxième place à trois points du Bayern. Le «Rekordmeister», lui, n'a pas tremblé à Brême pour s'imposer 2-1 sur la pelouse de ce mal classé, avec un Robben au sommet de son art, quelques jours après avoir soufflé ses 33 bougies.

L'affiche du jour, entre le deuxième Leipzig et le troisième Hoffenheim, a tenu ses promesses. Entre deux équipes offensives et au football très rapide, le match s'est joué sur un rythme d'enfer. Leipzig, à domicile, a dominé, mais Hoffenheim a remarquablement joué le contre. Et l'ouverture du score pour les visiteurs, par Amiri à la 18’, n'a pas paru imméritée. Leipzig a aussi manqué cruellement de réalisme sur quelques occasions en or (Keita, 5e, Poulsen, seul face au but vide, 25e), mais c'est finalement Timo Werner, à la 38’, qui a récompensé les efforts offensifs de son équipe en égalisant (1-1). Le score de parité à la mi-temps répondait à la logique du match. Le tournant du match s'est situé à la 60’, lorsque l'arbitre a exclu l'attaquant d'Hoffenheim Sandro Wagner pour une grosse semelle sur Stefan Ilsanker. Wagner présente désormais la particularité d'avoir été exclu au moins une fois sous quatre maillots différents : Hoffenheim, Darmstadt, Hertha Berlin et Brême. À 11 contre 10, le RB a fini par marquer à la 77’ par Marcel Sabitzer. Pour rester à portée de tir du Bayern. En déplacement à Brême, une équipe qui lutte en fond de tableau depuis le début de saison, les champions en titre ont fait le boulot. Avec une attaque Robben-Ribéry-Müller-Lewandowski de rêve, mais quasiment jamais alignée cette saison en raison des blessures ou des choix d'Ancelotti, le champion d'Allemagne s'est imposé une nouvelle fois grâce à la classe individuelle de ses stars, plus que par son collectif. Le Bayern menait 2-0 à la mi-temps, mais un but de Brême à la 53’ (1-2) a relancé un peu l'intérêt d'une partie déséquilibrée. L'homme du match a incontestablement été Arjen Robben, au sommet de sa forme alors qu'il vient de souffler ses 33 bougies (le 23 janvier). Auteur d'un premier but superbe sur un service de Ribéry (1-0, 30’), il s'est montré intenable tout au long du match. C'est lui qui obtient le coup-franc à 20 mètres transformé par Alaba (2-0, 45+1). Il a laissé sa place à la 66’ minute à l'international français Kingsley Coman, qui a fait sa rentrée après près de trois mois d'arrêt pour blessure. Après la défaite d'Hoffenheim, Francfort est provisoirement troisième avec 32 points, 12 longueurs derrière Munich.