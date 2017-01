Coupe d'Angleterre : Liverpool gâche sa saison en une semaine

Liverpool a abandonné quasiment tout espoir de remporter un titre cette saison après son élimination (2-1) dès le quatrième tour de la Coupe d'Angleterre par Wolverhampton (D2): «Impossible de descendre plus bas» a déploré Jürgen Klopp après la troisième humiliation à Anfield en huit jours. Renversé samedi dernier (3-2) par Swansea, alors relégable, puis sortis piteusement mercredi chez eux par Southampton en demi-finale de la Coupe de la Ligue, les «Reds» n'ont désormais plus aucune coupe à aller chercher et accusent dix points de retard sur le leader Chelsea en Premier League. Bref, les hommes de Jürgen Klopp n'ont plus grand chose à jouer cette saison à part tenter d'assurer l'une des quatre places qualificatives pour la Ligue des champions. Pour la première année —même incomplète— de l'Allemand à la tête de Liverpool, les Reds n'avaient rien remporté en 2016, mais ils avaient au moins atteint la finale de l'Europa League, et celle de la Coupe de la Ligue.

Un mince espoir subsiste tout de même cette saison. Mardi, les Reds reçoivent les «Blues» lors de la 23e journée de Premier League, dans un match qui pourrait définitivement éliminer Klopp de la course au titre en cas de défaite... Après cette troisième déroute d'affilée, les Reds n'ont remporté qu'un match sur huit en 2017, donnant ainsi l'impression que la saison leur échappe complètement.



'Impossible de descendre plus bas'

Interrogé sur le potentiel destructeur de cette semaine maudite, Klopp n'a pas rassuré. «Nous verrons. Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé, parce que c'est l'inverse», a-t-il déclaré au micro de BT Sports, visiblement touché. «Je suis en colère car ce n'est pas assez. Cela ne rend pas pour autant la tâche de Chelsea plus facile, a toutefois lancé l'Allemand, à propos de l'affiche de mardi. Ce match n'est pas encore décidé. Si nous jouons mieux, nous avons une chance, si nous ne jouons pas mieux, nous n'en avons aucune. Mais c'est trop tôt pour en parler. Nous allons en discuter avec l'équipe, mais pas en public.

« C'est le moment parfait pour rebondir, parce c'est impossible de descendre plus bas, a-t-il ajouté ensuite en conférence de presse. Ce n'est pas le moment de positiver ou d'être optimiste. En ce moment, nous nous sentons vraiment mal (...) et nous devons nous en servir. Ce n'est pas bien de juger les gens alors qu'ils traversent un mauvais moment. Ce n'est pas une question de volonté, c'est plutôt un problème de ne pas avoir pu attirer les bons joueurs lors du mercato.»

Plus tôt dans la semaine, l'ex-entraîneur de Dortmund avait demandé à la presse, comme pour excuser la méforme de ses joueurs: «Qui produit son meilleur football en janvier?» Certainement pas ses «Reds».



Klopp plaide coupable

Lâché par une défense poreuse, ce fut encore le cas samedi avec une formation B contre Wolverhampton, les joueurs ne trouvent plus la recette qui faisait d'eux l'une des équipes les plus spectaculaires d'Angleterre. La faute peut-être à des changements incessants. Par rapport à l'équipe battue par Southampton mercredi, neuf nouveaux joueurs ont commencé. «Nous avons été vraiment mauvais. Je suis responsable pour la composition. Je n'ai pas le droit de blâmer les joueurs. Bien sûr, on voit et on apprend beaucoup de ces situations. Ce n'est pas bien de juger les gens alors qu'ils traversent un mauvais moment. Ce n'est pas une question de volonté, c'est plutôt un problème de ne pas avoir pu attirer les bons joueurs lors du mercato», a-t-il poursuivi pour protéger sa jeune garde.

La meilleure attaque de Premier League n'a marqué que huit buts en huit matches, en ayant joué deux fois contre une D4 et une fois contre une D2 en coupes ainsi que contre les relégables Sunderland et Swansea en championnat. Samedi contre les «Wolves», les Reds ont encaissé un but après seulement 52 secondes suite à un coup franc. Ils ont ensuite monopolisé stérilement le ballon et ont encaissé un deuxième but sur contre-attaque avant la pause (41). Origi a bien redonné un peu d'espoir en fin de match (86), mais, trop peu et surtout trop tard.