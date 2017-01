Espagne : Luis Enrique juge "fantastique" que des joueurs partent en Chine

L'entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, a jugé samedi «fantastique» l'afflux d'argent chinois dans le football mondial et a demandé à ce qu'on respecte le choix des joueurs qui ont été séduits par les salaires mirobolants proposés dans le championnat chinois. «Je trouve fantastique qu'un joueur décide d'aller en Chine pour gagner de l'argent», a déclaré Luis Enrique aux journalistes en conférence de presse. «Dans toutes les professions, y compris la vôtre (le journalisme, NDLR), quand vous changez de poste, vos amis vous félicitent et vous demandent combien vous allez gagner», a souligné le technicien barcelonais. «À l'inverse, quand c'est un footballeur ou un entraîneur qui fait la même chose, c'est un mercenaire, un traître. C'est curieux. On ne peut pas être footballeur ou entraîneur et vouloir gagner de l'argent», a-t-il asséné. Les équipes de Super League chinoise (1ère division) ont versé, durant l'année passée, des montants démesurés pour attirer des stars comme le Brésilien Oscar (ex-Chelsea), l'Argentin, Ezequiel Lavezzi ,(ex-PSG) ou l'Argentin, Carlos Tevez, (ex-Boca Juniors), désormais considéré comme le joueur le mieux payé au monde avec 38 M EUR par an, selon la presse argentine.

La semaine dernière, les autorités chinoises ont annoncé qu'elles allaient imposer des plafonds salariaux aux clubs de football et scruter leurs finances ; un nouveau tour de vis pour limiter les sommes astronomiques dépensées pour l'achat de joueurs étrangers. Interrogé pour savoir s'il serait lui-même intéressé pour exercer en Chine, Luis Enrique a dit ignorer de quoi son avenir serait fait.

«Je ne sais pas. Pour tout ce qui a trait à mon futur, je ne sais même pas ce qui va se passer la semaine prochaine, alors imaginez pour les saisons à venir», a déclaré le technicien espagnol (46 ans), dont le contrat au Barça s'achève en juin. «Mon contrat est merveilleux, je me trouve très bien valorisé», a-t-il conclu, continuant d'entretenir l'incertitude autour d'une éventuelle prolongation.