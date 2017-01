Zones frontalières déminées : Des espaces de développement

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, s’est félicité, à Oran, de l’achèvement des opérations de déminage des zones frontalières nationales menées par l’Armée nationale populaire, qui ont permis la destruction de neuf millions de mines. *

Intervenant à l’ouverture du colloque national sur "l’expérience algérienne dans la prise en charge de l’équipement des invalides et victimes de la guerre de Libération nationale et ayants droit et leur dotation en organes artificiels", Tayeb Zitouni a rappelé, dans ce cadre, que les zones déminées par l’ANP ont été remises aux autorités locales pour être transformées en zones économiques. "Ces régions sont passées de zones de mort et de destruction à des zones de développement et de progrès pour les Algériens", a-t-il souligné. Par ailleurs, le ministre a rappelé les efforts déployés en vue du renforcement des directions de wilaya relevant de son département et la création de nouveaux centres de repos au profit des moudjahidine et des ayants droit. Il a précisé que ces centres de soins et des équipements pour invalides, ainsi que les autres centres de santé pour les moudjahidine, seront dotés d’équipements modernes répondant aux attentes de cette frange de la société.

De son côté, le secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Saïd Abadou, a salué l’initiative de l’organisation du colloque, soulignant que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a toujours donné, et continue à le faire, une importance primordiale à la prise en charge des anciens moudjahidine et tout particulièrement aux invalides de la guerre de Libération.

Par ailleurs, les animateurs du colloque se sont intéressés aux expériences des centres d’appareillage orthopédique d’Oran et de Douéra dans la prise en charge des invalides de guerre. Des témoignages sur la prise en charge sanitaire durant la guerre de Libération ont été également apportés par quelques intervenants.

En outre, des médecins ont mis en exergue la nature de la prise en charge médicale des invalides et leurs souffrances au quotidien. Le colloque a été organisé par le ministère des Moudjahidine en collaboration avec l’Association des grands invalides de la guerre de Libération nationale.



Vers la création d’une École supérieure de l’histoire



Le secrétaire général de l’Organisation des moudjahidine, Saïd Abadou, a annoncé qu’une étude est en cours pour la création d’une "Ecole supérieure de l’histoire" qui sera dotée d’une "complète autonomie", a-t-il annoncé. Il a ajouté que le projet est actuellement au niveau des services du gouvernement.

Par ailleurs, Saïd Abadou a souligné l’importance de l’écriture de l’histoire et a encouragé les moudjahidine à écrire leurs mémoires, les invitant à focaliser sur la période du mouvement national et celle de la guerre de Libération.