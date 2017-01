Abdelhak BeNhamouda : Un grand défenseur de la démocratie

Le 28 janvier 1997, Abdelhak Benhamouda, secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), était assassiné par balles sur l’esplanade de la place du 1er Mai, à sa sortie du siège du syndicat. Vingt ans après, le souvenir de celui qui incarnait pour beaucoup de ses compatriotes la probité, l’engagement et l’amour de la patrie, reste vivace dans sa ville natale, notamment dans le cœur de ceux qui l’ont connu. Né le 12 décembre 1946, Abdelhak Benhamouda fut d’abord enseignant, avant d’être nommé directeur du CEM Hammoudi-Saïd de Sidi Mabrouk, poste qu’il quittera pour la capitale en 1990, une fois élu à la tête du secrétariat général de l’UGTA, qu’il avait rejoint 18 ans plus tôt, et au sein de laquelle il s’était distingué par son intransigeance quant à la défense des droits des travailleurs. À la tête de l’organisation syndicale, il va s’évertuer à redonner à celle-ci crédibilité et vigueur, d’autant plus qu’il fallait parer à la concurrence que lui faisait le Syndicat islamique du travail (SIT), parrainé alors par le FIS dissous, mission qu’il réussira, grâce à son charisme et à son parler-vrai , à mener à bien. En janvier 1992, Abdelhak Benhamouda a été l’un des initiateurs du Comité national pour la sauvegarde de l’Algérie (CNSA), mis sur pied afin de défendre la République contre le péril intégriste dont la menace était plus que jamais présente. Une année après, il est victime d’une première tentative d’assassinat alors qu’il quittait son domicile. En cette même année, son grand frère, Mohamed, ancien moudjahid, était tué par balles dans l’échoppe familiale.

Cependant, malgré les risques, le leader syndical, cible désignée des groupes armés, a courageusement continué la lutte. Farouche défenseur des principes républicains et homme de rassemblement, il se préparait à quitter l’UGTA pour fonder un nouveau parti lequel répondrait aux aspirations profondes du peuple algérien à la démocratie, à la justice sociale et à la modernité, quand les fous de Dieu en décidèrent autrement.

I. B.