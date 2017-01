Soutien de la cause palestinienne : Le mouvement Hamas salue le rôle de l’Algérie

Le porte-parole du mouvement palestinien Hamas, Sami Abou Zouhri, a salué le rôle de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. Dans une déclaration au terme d'une entrevue avec Amar Ghoul, président du Tajamou Amal El Djazair (TAJ), Abou Zouhri s'est dit heureux de se trouver en Algérie, "le pays qui manifeste un soutien infaillible aux Palestiniens et à la cause palestinienne". Il a salué à cette occasion le "rôle important et effectif" du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur de la cause palestinienne, soulignant que l'Algérie était "le seul pays qui respecte ses engagements quant à l'aide financière aux Palestiniens". Une position qui nous remplit de "dignité et de fierté", a-t-il indiqué. D'autre part, le porte-parole du Hamas a souhaité voir ce soutien se poursuivre à travers une contribution pour la réalisation d'un hôpital dans la bande de Gaza afin d'aider les populations à surmonter la situation difficile générée par le blocus imposé par l'occupation israélienne. Il a rappelé également qu'il accueillait favorablement toute initiative de l'Algérie visant la concrétisation de l'unité et le resserrement des rangs palestiniens et la réalisation de la réconciliation palestinienne.