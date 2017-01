Respect des droits de l’homme : La police algérienne a franchi d’importants pas

Le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), Mohamed Benali Kouman, a affirmé que la police algérienne avait franchi d'"importants pas" en matière de respect des droits de l'homme dans son action sécuritaire. "La police algérienne a franchi d'importants pas en termes de consécration de nombreux concepts sécuritaires dont ceux de police sociétale et de respect des droits de l'homme dans l'action sécuritaire", a indiqué M. Kouman à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui. "J'ai fait part au ministre Bedoui de notre fierté pour les efforts sécuritaires consentis par la police algérienne pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité et le rapprochement du citoyen, objectif suprême de l'action sécuritaire" a-t-il ajouté. "L'action sécuritaire vise principalement à sensibiliser le citoyen des différents dangers qui le guettent et l'impliquer dans ce sens", a indiqué M. Kouman. Après avoir rappelé "les réalisations importantes" de l'Algérie en termes de lutte contre le terrorisme, M. Kouman a mis l'accent sur l'importance de la coopération entre la police et le citoyen pour faire face aux différentes formes de criminalité et fléaux sociaux.