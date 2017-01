A l’épreuve du marché

Depuis l’annonce de la conclusion d’accords portant limitation des quotas de production, les cours du pétrole ont pris une courbe ascendante pour se stabiliser dans la fourchette des 50 dollars. Une tendance qui sera consolidée par l’engagement des parties concernées de se conformer au principe retenu. Toutefois, les prix de l’or noir sont entrés dans une phase de fluctuation alimentée par « un indicateur confirmant le risque d'une reprise de la production américaine cette année », mais tout en se maintenant à leur niveau. Une situation d’hésitation également induite par le fait que « le marché manque dans l'immédiat de concret sur les perspectives de réduction de l'offre mondiale ». En fait, les décisions de réduction de la production prises par l'OPEP et onze producteurs non membres de l'Organisation « sont entrées dans leur période de probation », et il est précoce pour avancer un quelconque verdict sur le niveau de conformité aux accords conclus, avait averti l’Agence internationale de l’énergie. Néanmoins, les analystes s’accordent sur le principe d’une tendance à l’accalmie des cours du baril, à court terme. Une conviction soutenue par la Banque mondiale qui prévoit un redressement notable des prix du pétrole, au cours de cette année, en raison d’une contraction de l’offre et de l’augmentation de la demande. Dans l’édition 2017 de sa publication sur les perspectives des marchés de matières premières, Commodity Markets Outlook, l’institution de Breton Woods maintient, en effet, ses prévisions concernant les prix du pétrole brut, pour l’année, à 55 dollars le baril, soit un bond de 29% par rapport à 2016. Une prévision confortée par l’hypothèse que « les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres pays producteurs de pétrole se conformeront en partie à l’accord de limitation de la production après une longue période de production effrénée ». L’autre signal qui entretient une marge d’optimisme émane du ministre algérien de l’Energie, M. Noureddine Bouterfa, qui vient d’affirmer que l’objectif de baisser la production de 1,8 million de barils/jour "devrait être atteint à 100% dès février prochain alors que la réduction effective a déjà atteint 1,5 million de barils/jour ». Un début de mise en œuvre effective des engagements est ainsi enclenché dans le sillage des accords, applicables à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée de six mois, pour amorcer le processus de rééquilibrage du marché.

D. Akila