Changement dans l’air ?

La primaire de la gauche française a projeté Benoît Hamon et Manuel Valls à un second tour qui promet de grands débats autour de programmes diamétralement opposés. En termes de pronostics, la gauche disloquée entre le favori du PS, Macron, et Mélanchon, peinera dans sa course à l’Elysée. En face, Fillon fédère chaque jour plus de voix avec son discours teinté d’une pincée de conservatisme, mais attendons l’issue des investigations autour des emplois fictifs de sa compagne pour nous prononcer. En cas de mise en examen, les stalles de départ des présidentielles réserveront des surprises de taille.

Hamon et son « revenu universel » a réussi à drainer 36,3% du maigre électorat qui a daigné participer à ce premier tour. Valls, pour sa part, a bien senti cette fois que son discours n’a pas pu atteindre le peuple de gauche, il a donc choisi de ratisser plus large. Il veut « défendre » la France contre la droite, les États-Unis et la Russie. Rien que ça. Il lancera à ses partisans : « Gouverner, c'est difficile, mais c'est aussi transformer le quotidien des gens. Je n'ai jamais opposé le cœur et la raison. Je refuse d'abandonner les Français à leur sort face à l'extrême droite, qui détruirait notre pays, ou la droite, celle de Fillon, dure, libérale comme jamais et conservatrice. Face à l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, une mondialisation qui ne fait aucun cadeau aux plus pauvres, je veux une Europe refondée qui protège ». « C'est de la vieille politique. Je trouve que ce n'est pas très sérieux aujourd'hui d'aborder le second tour comme ça », a rétorqué le leader du premier tour, Benoît Hamon qui vient d’être conforté du soutien de Martine Aubry, la maire de Lille et vingt autres pontes de la gauche, dont Arnaud Montebourg. L’ex-ministre de François Hollande et actuel député des Yvelines, boosté par les résultats et les nombreux soutiens, considère qu’il a bien reçu le message de ses partisans à travers ce scrutin. « En me plaçant en tête, vous m’avez adressé un message clair d’espoir et de renouveau, le désir d’écrire une nouvelle page », clama-t-il à la tribune de son QG de campagne. Son cheval de bataille, pour faire face à la « révolution numérique » prônée par d’autres candidats, reste la réduction du temps de travail et, surtout, l’instauration d’un revenu universel de base. Cet ex-ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire, puis de l’Education nationale, aussi ex-porte-parole du PS cherche à se démarquer et rompre avec le quinquennat écoulé. Il revendique son ancrage à gauche. Ce soir la tête de file du PS sera connue et le tour de chauffe vers la présidentielle débutera sur les chapeaux de roues.

Un vent de changements radicaux souffle sur la planète depuis quelque temps et de nouvelles têtes apparaissent sur les scènes politiques mondiales. Les peuples aspirent au nouveau.

Kamel Morsli