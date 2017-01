5e Anniversaire du décès d’Abdelhamid Mehri : Une figure marquante

La commune d’El Khroub a commémoré le 5e anniversaire du décès d’Abdelhamid Mehri, l’une des figures marquantes de l’Algérie, pendant et après la guerre de Libération nationale. Lors d’une conférence historique commémorant sa disparition tenue au centre culturel M’hamed-Yazid d’El Khroub, ville de naissance du défunt, les participants ont mis l'accent sur le parcours "exceptionnel" de l’ancien ministre du Gouvernement provisoire de la République algérienne, pour son expérience militaire et politique. Organisée par l’Office des sports, de la culture, des loisirs et du tourisme (OSCULT) en collaboration avec l’Assemblée populaire communale (APC) d’El Khroub, cette rencontre a été marquée par la présence de proches et amis du défunt, notamment des moudjahidine, des représentants de la famille révolutionnaire, des autorités civiles et militaires, des citoyens ainsi que des historiens et des enseignants universitaires venus de plusieurs wilayas du pays. S’exprimant au cours de cette cérémonie commémorative, l’enseignant universitaire et président du Haut conseil de la langue arabe, Dr. Salah Belaïd, a insisté sur le parcours militant de cet homme et les batailles qu'il a menées répétant à maintes reprises la phrase célèbre du défunt, "les coups de feu ne m’ont pas tué, ils m’ont donné plus de détermination". Un ami proche du défunt, compagnon de guerre et ancien adjoint du mouhafedh du Front de Libération Nationale (FLN) à Constantine, Kahoul Bouzid a insisté sur l’importance de cet évènement précisant qu’avec la mise en exergue du parcours d’Abdelhamid Mehri (1926-2012), ce "héros légendaire restera toujours vivant et présent parmi nous", afin que les générations futures s’imprègnent de son patriotisme. Il en est de même pour Fadhila Manaâ, ancienne militante pendant la guerre de Libération nationale et membre au Conseil national des moudjahidine, qui garde des souvenirs encore frais de sa première rencontre avec le regretté en 1948, notamment lorsqu’il écrivait des discours patriotiques. Pour rappel, Abdelhamid Mehri a occupé plusieurs postes politiques notamment au sein de la délégation extérieure du Front de libération nationale (FLN), du Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA), et du Comité de coordination et d’exécution (CCE), a-t-on rappelé, ainsi que ministre de l’Information avant d’occuper le poste d’ambassadeur dans plusieurs capitales.