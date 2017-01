Recueillement à la mémoire d’Abdelhak Benhamouda : Un syndicaliste emblématique

Une cérémonie de recueillement a été organisée hier à Alger à la mémoire du défunt Abdelhak Benhamouda, ancien secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs algériens (UGTA), en commémoration du 20e anniversaire de son assassinat par un groupe terroriste. La cérémonie organisée au siège de la Centrale syndicale a été marquée par la présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Ghazi, du secrétaire général de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, du secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, et des représentants de partis politiques et d'associations de la société civile ainsi que de la famille et des compagnons du défunt. M. Diop Denba, ex-secrétaire général adjoint de l'OUSA et doyen des syndicalistes africains a pris part à cette cérémonie. Une gerbe de fleurs a été déposée sur la stèle commémorative avant la lecture de la Fatiha du Saint Coran. Abdelhak Benhamouda est l'un des fondateurs du comité national de défense de la République après l'arrêt du processus électoral en 1992.

Il a été assassiné par un groupe terroriste le 28 janvier 1997 à la place du 1er-Mai, devant la Maison du peuple, après avoir échappé auparavant à une tentative d'assassinat à la cité Garridi.