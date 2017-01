Le défunt Bakhti Belaïb inhumé au cimetière de Chéraga : Une vie dédiée au progrès

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Bakhti Belaïb, dans lequel il lui a rendu hommage.

«C’est avec une grande affliction que j'ai appris la nouvelle du décès de Bakhti Belaïb que la mort a malheureusement ravi aux siens, l'époux aimant et le père affectueux qui a su offrir à sa famille une vie digne et sereine ainsi qu'une place privilégiée au sein de la société, en la protégeant des vicissitudes de la vie et l'entourant de sa bienveillance, tournés ensemble vers un avenir prometteur et prospère», a écrit le Chef de l'Etat. «Nul ne s'attendait, parmi les siens, à ce que la mort allait les surprendre au moment où leur affection à son égard était à son comble et leur attachement pour lui était plus fort que jamais. Telle est la volonté divine. Dieu a voulu éprouver Ses créatures pour distinguer les endurants face à l'épreuve et les croyants au destin pour les récompenser», a ajouté le Président Bouteflika. «La seule chose qui puisse réconforter sa famille et atténuer sa douleur est que le défunt est décédé au plus fort d'un combat dévoué pour la prospérité et le progrès de son pays, tout en accomplissant son devoir professionnel avec un grand dévouement et mérite», a-t-il poursuivi. «Tout en vous présentant mes sincères condoléances et vous assurant de ma profonde sympathie, je prie Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux et les sincères», a conclu le Chef de l'Etat.

-----------///////////////

M. Larbi Ould-Khelifa : « Abnégation et loyauté »

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould Khelifa, a adressé un message de condoléances à la famille du ministre du Commerce, feu Bakhti Belaib, dans lequel il a salué son abnégation et sa loyauté dans l'accomplissement de ses missions et ses qualités de modestie et de bienveillance.

"C'est avec une grande tristesse et émotion que j'ai appris le décès de feu Bakhti Belaib, que Dieu l'ait en Sa sainte miséricorde (...) qui a assumé ses missions de ministre de la République algérienne avec abnégation et loyauté en faisant montre des qualités des grands hommes : la modestie et la bienveillance", lit-on dans le message.

"En cette douloureuse épreuve de la perte d'un des loyaux fils de l'Algérie et de l'Etat algérien, je tiens à exprimer à sa noble famille mes sincères condoléances, au nom de l'ensemble des membres de l'Assemblée populaire nationale, tout en l’assurant de ma profonde sympathie", a conclu Ould Khelifa.

-----------///////////////

M. Sellal salue un dévouement absolu au service de la patrie

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a adressé un message de condoléances à la famille du ministre du commerce, feu Bakhti Belaïb, saluant ses nobles qualités et son dévouement absolu au service de sa patrie. "Avec la disparition de feu Bakhti Belaïb, nous venons de perdre un ami cher à notre cœur et un frère magnanime digne de notre respect et de notre considération", lit-on dans le message du Premier Ministre pour qui "l'Algérie a perdu un homme aux grandes qualités qui a tant donné tout au long d'un riche parcours marqué par le dévouement absolu dans le travail et ne ménageant, jusqu'à son dernier souffle, aucun effort au service de la Patrie et de la Nation". Le défunt "a consacré avec abnégation sa vie entière aux différentes missions et responsabilités dont il avait la charge les réussissant avec mérite et brio que ce soit en tant que cadre ou en tant que ministre", a précisé M. Sellal.

-----------///////////////

M. Ouyahia présente ses condoléances

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a présenté ses condoléances à la famille du défunt Bakhti Belaïb, ministre du Commerce, décédé jeudi dernier à Paris. "C'est avec beaucoup de tristesse et de consternation que le Rassemblement National Démocratique a appris la nouvelle du décès de Bakhti Belaïb, membre du Conseil National du Parti", indique un communiqué du parti sur son site web. Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, "présente en son nom personnel, au nom de la direction nationale du parti et au nom des militantes et des militants du RND, ses sincères condoléances à la famille du défunt et l'assure de sa profonde sympathie en ces moments douloureux.

-----------///////////////

Inhumation au cimetière de Chéraga

Le défunt Bakhti Belaïb, ministre du Commerce, décédé jeudi à Paris des suites d'une longue maladie, a été inhumé hier après-midi au cimetière de Chéraga. Etaient présents à l'enterrement le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, plusieurs membres du gouvernement, des représentants de partis politiques ainsi que les membres de sa famille et une foule nombreuse de citoyens. Bakhti Belaïb, né le 22 août 1953 à Theniet El-Had (Tissemsilt), avait occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du ministère du Commerce avant d'être nommé ministre de ce département en septembre 1996 jusqu'à décembre 1999. Il a été nommé à la tête de ce ministère, une seconde fois, le 25 juillet 2015 jusqu'au 18 janvier quand le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé Abdelmadjid Tebboune, ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, d'assurer l'intérim de feu Bakhti Belaïb qui suivait un traitement médical.