Eclairage : L’après-Brazzaville

Lors des travaux de la réunion au sommet du Comité de Haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, tenue à Brazzaville, l’Algérie représentée par son Premier ministre, Abdelmalek Sellal, ne pouvait que réaffirmer sa position « en faveur de la solution politique à travers le dialogue inclusif entre les parties libyennes sans ingérences étrangères et dans le cadre de la réconciliation nationale ». Une position claire et qui ne souffre aucune ambiguïté. Et pour cause, dès le déclenchement du conflit, l’Algérie s’est positionnée en faveur des Libyens et n’a eu de cesse, depuis, d’œuvrer au rapprochement des points de vue. Car pour l’Algérie qui « jouit de la confiance des différentes parties libyennes en étant à équidistance de toutes ces parties », comme rappelé par M. Messahel, la solution politique à cette crise « ne doit pas être imposée mais doit émaner des Libyens, eux-mêmes, dans le cadre d'un dialogue impliquant toutes les parties libyennes concernées », d’autant qu’il y a urgence. En effet, le retard enregistré dans la mise en œuvre de l’Accord du 17 décembre 2015, conclu initialement pour gérer la période de transition, expose la Libye à un risque de dérives dont les conséquences se feront sentir bien au-delà des pays voisins et de la région. C’est pourquoi les efforts auxquels l’Algérie contribue de manière significative, doivent se focaliser sur la nécessité de faire prendre conscience aux parties libyennes concernées les risques encourus si le processus onusien n’est pas mis en œuvre. La Libye doit se doter d’institutions fortes à leur tête une armée et un gouvernement d'union nationale pour entreprendre sa reconstruction, retrouver sa sécurité et prémunir sa souveraineté contre toute atteinte. Car si aujourd’hui l’Algérie souligne que l’intervention militaire est porteuse de dangers pour la Libye et la région, il n’en reste pas moins que cette option n’a jamais été totalement abandonnée par ceux qui estiment que la fin justifie les moyens. L’Europe, faut-il le souligner, fixe ses priorités en tenant compte de ses seuls intérêts. Et présentement ils se limitent à mettre un terme à la déferlante migratoire et à éradiquer la menace terroriste à laquelle elle fait face. Deux fléaux qui tirent profit du chaos qui règne aujourd’hui en Libye. A charge donc pour les parties libyennes de prendre en main leur destin. D’autant qu’il est impossible de croire qu’elles veulent détruire de leur propre gré leur pays et y pérenniser instabilité et insécurité. Les propos tenus par le chef du gouvernement d'union nationale (GNA) Faiz Sarradj, lorsqu’il a fait part de sa prochaine rencontre avec le maréchal Khalifa Haftar affirmant qu’« Insister seulement sur le pouvoir des armes nous précipiterait dans une guerre civile sanguinaire avec des massacres et une anarchie encore plus graves », sont de bons augures pour les prochaines semaines. Car faut-il s’en convaincre, le règlement du conflit libyen est à portée de mains pour peu que tous mettent y de leur volonté. Il se trouve aussi que c’est le sens de l’appel lancé par l’Algérie à Brazzaville. Un sommet auquel il est indispensable de donner une suite.

Nadia K.