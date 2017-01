Comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye : Poursuivre la concertation

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s’est entretenu vendredi dernier à Brazzaville avec le Président congolais, Denis Sassou N'Guesso. L’entretien, qui s’est tenu en marge de la réunion au sommet du comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye, a porté sur le renforcement des relations bilatérales, les prochaines échéances inscrites à l’agenda des deux pays, les questions à l’ordre du jour du prochain sommet de l’Union Africaine ainsi que la situation en Libye.

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a transmis un message de vœux d’amitié et d’estime du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue Denis Sassou N’Guesso. Il l’a assuré de sa pleine volonté de poursuivre et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

Le Président Denis Sassou N’Guesso a remercié le Président Abdelaziz Bouteflika pour les vœux qu’il lui a adressés et a chargé Abdelmalek Sellal de transmettre un message similaire à son homologue et frère algérien. Il s’est dit heureux de se rendre prochainement en Algérie pour s’entretenir avec le Président Abdelaziz Bouteflika de l’approfondissement et de l’élargissement de la coopération bilatérale, de la situation en Afrique et des efforts entrepris pour le règlement des crises dans ce continent. Concernant le Sommet de l’Union Africaine, il a été convenu de poursuivre la concertation et de fédérer les efforts pour permettre à l’organisation continentale de jouer pleinement son rôle dans un cadre unitaire dans les différents domaines politiques et de développement. S’agissant de la Libye, Abdelmalek Sellal a développé la position de l’Algérie en faveur d’une solution politique à cette crise dans le cadre d’un dialogue inclusif entre les parties libyennes sans ingérences étrangères à même de favoriser la réconciliation nationale.

Il a mis en exergue les efforts de l’Algérie pour rapprocher les positions des parties libyennes et les récentes visites effectuées dans notre pays par les acteurs libyens. Le chef de l’Etat congolais, qui préside le Comité de Haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye, a fait part de son appréciation et celle du Comité quant au rôle important joué par l’Algérie pour le rapprochement des positions des parties libyennes en faveur de la solution politique, du dialogue inclusif et de la réconciliation nationale. (APS)