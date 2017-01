M. Sellal à Addis-Abeba aux travaux du sommet du MAEP : des pas importants

Mme Karadja élue membre du Panel des personnalités.

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a pris part hier à Addis-Abeba, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du 26e Forum des chefs d'Etat et de gouvernement du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP). Le premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est, par ailleur, entretenu hier à Addis-Abeba, avec son homologue éthiopien, Hailemariam Dessalegn, en marge des travaux du Forum des chefs d'Etat et de gouvernement du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP). L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel. Intervenant dans le sillage du 28e sommet de l'Union africaine (UA), les travaux de cette rencontre ont été présidés par le chef d'Etat kenyan, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de président du Forum du MAEP. Dans une déclaration à la presse en marge du 26e Forum des chefs d'Etat et de gouvernement du MAEP, M. Messahel a fait savoir que l'Algérie a présenté, « sur recommandation du Chef de l'Etat, la candidature de Fatima-Zohra Karadja aux élections de renouvellement de la composante du panel ». « La candidature de Mme Karadja a été retenue. C'est une fierté pour l'Algérie et pour la femme algérienne », s'est-il félicité. M. Messahel a également rappelé l'élection de Mme Chafika Bensaoula en tant que juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. « Ce sont deux faits marquants qui rendent hommage à la femme algérienne et qui mettent aussi l'accent de manière nette sur l'intérêt qu'a toujours porté le Président de la République à la promotion de la femme algérienne et surtout à ce qu'elle soit représentée au niveau des grandes instances internationales ». Le président du Panel des imminentes personnalités du MAEP, l'Algérien Mustapha Mekidèche, a pris la parole lors de l'ouverture de cette rencontre pour présenter le bilan des activités du Mécanisme durant l'année 2016, se félicitant « des résultats probants » réalisés lors de l'année précédente.



Le processus de revitalisation se poursuivra en 2017



Le processus de revitalisation du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) lancé en 2016 a obtenu des résultats probants et va se poursuivre au cours de l’année 2017, a affirmé Mustapha Mekidèche. « Aujourd’hui nous pouvons dire avec certitude que la revitalisation du MAEP est en marche » et ce Mécanisme « a maintenant son statut propre qui l’identifie comme étant une institution spécialisée au sein du système de l’Union africaine », a déclaré M. Mekidèche. Il a fait savoir dans ce cadre qu'« un plan stratégique couvrant la période 2016-2020 contenant l’ensemble des actions prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre de la redynamisation du MAEP a été également élaboré et validé » par les différents organes de ce Mécanisme africain. Le président du Panel des Eminentes personnalités du MAEP a ajouté que ce processus de revitalisation allait se poursuivre au cours de l’année 2017, en mettant « un accent particulier sur l’amélioration de la méthodologie des institutions du travail du MAEP ».

L’amélioration de la méthodologie, a-t-il expliqué, portera également sur « les instruments de suivi des programmes d’actions nationaux produits clés des exercices d’évaluation » car, estime-t-il, « il ne sert à rien d’avoir des rapports excellents s’ils ne sont pas suivi d’une application par les plans nationaux d’action ». Concernant les missions d’évaluation des pays effectuées par le Mécanisme, M. Mekidèche a évoqué « un chiffre record atteint en 2016 avec quatre missions d’évaluation menées successivement au Tchad, au Sénégal, au Kenya et au Soudan. « Pour l’année 2017, l’objectif du panel est d’accroître par le nombre de missions d’évaluation à six ou sept y compris les missions d’évaluation de la seconde génération », a-t-il relevé.



Cinq rapports d'évaluation les pays encouragés à y adhérer



Le président du panel a affirmé qu’à cette occasion le MAEP présente pour la première fois 5 rapports d’évaluation y compris celui du Djibouti réalisé en 2015. Il a félicité en outre les Etats membres qui dès leur adhésion au MAEP ont mis tout en œuvre pour réaliser leur évolution de base en citant notamment l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et l’Ethiopie, tout en encourageant les pays membres, qui n’ont pas encore lancé le processus de revue depuis leur adhésion et ceux qui ont arrêté l’exercice, à s’engager résolument dans ce processus qui donne beaucoup d’avantage. De son côté, le vice-président de la Commission de l’Union africaine, Erastus Mwencha, a souligné la nécessité pour le MAEP de jouer un rôle dans la mise en œuvre de l’agenda 2063 et ainsi que dans les efforts pour le développement durable à l’échelle continentale. Pour sa part, le président tchadien, Idriss Déby, président en exercice de l’Union africaine a rappelé que « la bonne gouvernance est vitale pour les pays africains et qu’elle sert de boussole pour orienter les actions en faveur des populations africaines », soulignant la nécessité pour le MAEP contribuer à la mise en œuvre de l’agenda 2063.



Mustapha Mékidèche distingué pour ses efforts



Le président du Panel d’éminentes personnalités du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), Mustapha Mékidèche, a été distingué, hier à Addis-Abeba, pour ses efforts fournis dans le cadre de l’action de cet organisme. «C’est un hommage qui m’a été rendu, c’est un hommage pour le pays et également pour le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui est membre fondateur de ce mécanisme», a affirmé M. Mékidèche, à la presse, après avoir reçu cette distinction, à l’issue des travaux du 26e forum des Chefs d’État et de gouvernement.

Le président du Panel du MAEP s’est félicité du travail accompli par ce mécanisme africain, affirmant avoir passé, lors de cette session, cinq évaluations, «ce qui n’est jamais arrivé», a-t-il dit. «C’est le travail de mes collègue et de moi-même, qui a permis à ce que finalement la gouvernance progresse en Afrique», a-t-il ajouté, estimant que ces avancées réalisées sont «un message d’espoir» pour le continent africain. M. Mékidèche a lancé un appel aux pays africains qui ne sont pas membres du MAEP à adhérer à ce processus, qui «donne beaucoup d’avantages». (APS)