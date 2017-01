M. Sellal représente le Président Bouteflika à la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’UA : Décolonisation, paix et sécurité

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, est arrivé, hier après-midi à Addis-Abeba pour représenter le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la 28e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), prévue lundi et mardi dans la capitale éthiopienne. Ce 28e sommet de l'UA est placé, cette année, sur le thème «Exploiter le dividende démographique, grâce à des investissements dans la jeunesse».

Parallèlement aux autres questions inscrites à l'ordre du jour, les Chefs d'État et de gouvernement africains auront, notamment à désigner un nouveau président pour l'organisation continentale, ainsi que l'ensemble des responsables des commissions statutaires. M. Sellal est accompagné du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel. M. Lamamra se trouve depuis quelques jours déjà dans la capitale éthiopienne, pour représenter l'Algérie aux travaux du Conseil exécutif de l'UA, préparatoires au sommet.



La paix et la sécurité au cœur de l’action de l’Union africaine



Les questions relatives à la paix et à la sécurité figurent à l'ordre du jour du sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), appelés à trouver les moyens «pertinents et efficaces» permettant de prémunir le continent des menaces à sa stabilité, notamment le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé.

Les membres de l’organisation panafricaine, qui se réuniront au sommet les 30 et 31 janvier, se pencheront sur ces défis pour l'instauration de la paix et de la sécurité à travers le continent, qui fait également face aux problèmes socio-économiques et de développement. «Le continent à longtemps souffert des problèmes liés à l’instabilité politique dans certains pays, dont les conséquences se sont fait sentir en particulier dans les régions du Sahel, la Corne de l’Afrique et les Grands Lacs», ont constaté les experts, lors des réunions préparatoires au sommet. Toutefois, l’insécurité figure en tête des préoccupations de l’UA, qui ne cesse de presser ses membres de s'organiser contre la menace terroriste qui prospère sur «la précarité sociale et la lenteur du développement». Pour ce faire, l’UA dispose d'un large éventail d’instruments juridiques et organisationnels à même de relever deux challenges majeurs : «permettre à l’Afrique de tirer son épingle du jeu de la mondialisation, et répondre aux différentes crises qui sévissaient sur le continent.» Dans ce contexte, la présidente de la Commission de l’Union africaine, NKosazana Dlamini-Zuma, qui doit quitter son poste à l’issue de ce sommet, avait œuvré, au cours de ses deux mandats, à travailler pour le leadership africain dans la gestion des crises sur le continent, insistant sur des «solutions africaines aux problèmes africains».

Elle avait réaffirmé récemment la volonté de l’Union africaine d’assurer le rétablissement d’une paix durable au titre du projet phare de l’Agenda 2003, celui de faire taire les armes d’ici 2020.



L’UA appelée à plus d’efficacité dans la gestion des crises



Parmi ces dossiers, celui des violences perpétrées par le groupe terroriste, Boko Haram, notamment au Nigeria, Niger et au Cameroun. Ainsi, la riposte à ce fléau et à l'instabilité régnant dans certains pays, dont la Libye, doit s’opérer de manière cohérente et coordonnée, à travers l’élaboration d’une véritable stratégie de lutte contre le terrorisme et la criminalité. En Libye, en dépit des efforts des pays voisins, dont l’Algérie qui œuvre sans cesse à impulser une solution politique à la crise dans ce pays, les difficultés persistent toujours sur le terrain, retardant une sortie de crise définitive. Lors du sommet du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye qui s'est tenu vendredi à Brazzaville, Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a appelé l’organisation panafricaine à s'impliquer davantage, aux côtés des Nations unies, pour amener les parties libyennes (et) la communauté internationale à soutenir le processus politique engagé pour le recouvrement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans ce pays. Il a, à la même occasion, réaffirmé «l'engagement fort» de l'Algérie en faveur de la mise en œuvre de la solution politique en Libye, «loin de toute ingérence extérieure». «L'Algérie, qui est, depuis le début du conflit, à équidistance avec toutes les parties libyennes, réaffirme son engagement fort en faveur de la mise en œuvre de la solution politique, dans le cadre du dialogue inclusif interlibyen et de la réconciliation nationale, loin de toute ingérence extérieure», a indiqué M. Sellal, dans son intervention à Brazzaville, devant le sommet du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, auquel participent les pays du voisinage.



Les opérations de maintien de la paix face aux défis financiers



Le vice-président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Erastus Mwencha, a déclaré, vendredi, que l'Union africaine était actuellement confrontée à des défis financiers dans les opérations de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM). M. Mwencha a observé que la situation était due à la dépendance excessive du financement de l'Union européenne (UE) et des Nations unies (ONU). «Nous sommes dans ce bourbier, parce que le financement de l'ONU n'est pas prévisible, alors que l'UE traverse actuellement des réformes et a réduit son soutien de 20%», a déclaré M. Mwencha, lors d'une conférence de presse à Addis-Abeba. Il a dit que l'organisation continentale travaille sur les modalités de combler l'écart pour aider à soutenir les opérations de paix en Somalie. L'UE, avec l'ONU, est le principal donateur de l'AMISOM, qui est composé de troupes détachées des forces militaires du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Ouganda et du Burundi. L'UA a envoyé des groupes de travail en Somalie depuis neuf ans pour combattre le groupe terroriste Al Shebab, affilié au réseau terroriste international El-Qaïda. Ces soldats de l'AMISOM sont payés par leurs gouvernements nationaux, qui ont reçu 1,08 milliard d'euros d'aide, dans le cadre de la Facilité pour la paix en Afrique (APF) de l'UE, depuis mars 2007. La guerre en Somalie coûte aux gouvernements, derrière la mission, 45 millions de dollars par mois, et actuellement, 22.000 soldats y sont déployés sous le mandat de l'AMISOM.



Le Maroc, seul pays africain qui n’accepte pas et ne respecte pas ses frontières reconnues par l’ONU et l’UA



Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a affirmé, vendredi, que le sommet actuel des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) mettra le Maroc face à ses responsabilités historique et juridique, car étant une force qui occupe illégalement un pays membre de l'organisation panafricaine, rappelant qu'il était le seul pays d'Afrique qui ne respecte pas ses frontières reconnues à l'échelle internationale.

Lors d'une conférence de presse au siège de l'Union africaine (UA), M. Ould Salek a évoqué la demande d'adhésion du Maroc à l'UA, relevant que celle-ci exigeait un traitement spécial par l'organisation, dans le sens où le Maroc n'était pas un pays comme les autres, mais un pays qui occupe un autre État africain, membre de l'organisation, donc un pays colonisateur avec un régime identique au régime abject de l'Apartheid. D'autre part, le chef de la diplomatie sahraouie a précisé que «le Maroc reste le seul pays africain qui n'accepte pas et ne respecte pas ses frontières reconnues par l'ONU et l'UA». Il a estimé à ce propos, que «le Maroc est le seul pays d'Afrique qui ne reconnaît pas le principe de l'OUA-UA relatif au respect des frontières établies, lors du recouvrement de l'indépendance stipulé dans l'alinéa 4 (b) du statut».

Il a indiqué, également, que «le Maroc est le seul pays africain qui occupe une grande partie de la République sahraouie, membre fondateur de l'UA, en dépit de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) promulgué en 1975, de celui du conseiller juridique des Nations unies en 2002, de l'avis juridique du conseiller de l'UA promulgué en 2015, et enfin de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en 2015. Tous ces avis ont démonté en bloc les allégations sur la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental», a-t-il tenu à dire.



L’occupation des territoires sahraouis en contradiction avec la Charte de l’UA



Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a indiqué que l'occupation des territoires sahraouis par le Maroc était en contradiction avec la Charte et les objectifs de l'Union africaine auxquels laquelle il souhaite adhérer. Dans une déclaration à la presse, en marge des réunions préparatoires au sommet de l'UA, M. Ould Salek a précisé que «les principes de l'Union africaine visent à consacrer la liberté et l'unité de l'Afrique», appelant le Maroc, qui souhaite adhérer à l'Union africaine, dont il a ratifié la charte il y a quelques jours, à «mettre fin à son occupation des territoires de la République sahraouie», car cela, a-t-il dit, «est en contradiction avec la charte et les objectifs de l'UA». «L'Union africaine a des positions claires à l'égard de la question sahraouie», a-t-il dit, précisant que l'organisation panafricaine a toujours affirmé que «le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc», et souligné «le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance». Le chef de la diplomatie sahraouie a, à cet égard, rappelé que la République sahraouie est un des membres fondateurs de l'UA. «Nul doute que l'UA va réaffirmer ses positions à l'égard de la question sahraouie, lors du sommet d'Addis-Abeba», a-t-il ajouté. Il a également rappelé que le sommet africain de Johannesburg (2015) avait demandé à l'ONU de fixer la date du référendum au Sahara occidental, dénonçant les «entraves dressées par le Maroc devant l'organisation de ce référendum».



Le Sahara occidental est un territoire non autonome



L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Belani, a relevé l'importance de l’arrêt rendu le 21 décembre dernier par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a souligné, «clairement» et «sans contestation possible», que le Sahara occidental est un territoire non autonome, dont le peuple a le droit légitime à l’autodétermination et, par conséquent, le Maroc ne peut prétendre à «aucune forme de souveraineté».

«La CJUE a affirmé, clairement et sans contestation possible, qu'au regard du droit international et du principe d'autodétermination des peuples, le Maroc n'a pas et ne peut prétendre à aucune forme de souveraineté sur le territoire du Sahara occidental en tant que territoire autonome +séparé et distinct+», a-t-il déclaré, lors d'une rencontre débat jeudi au Parlement européen.

Fin décembre dernier, la haute instance juridique de l'UE a affirmé que le fait de considérer que le territoire du Sahara occidental relève du champ d’application des accords d’association et de libéralisation entre l'UE et le Maroc est contraire au principe de droit international.

Relevant le statut «séparé et distinct» garanti au territoire du Sahara occidental par la charte des Nations unies, la CJUE a soutenu dans son arrêt qu’«il est exclu de considérer que l’expression territoire du Royaume du Maroc, qui définit le champ territorial des accords d’association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental, et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire». S’exprimant lors de cette rencontre organisée par le groupe politique du Parti populaire européen (PPE), en présence d'ambassadeurs des pays de la rive sud de la Méditerranée et de hauts responsables européens,

M. Belani a rappelé que l’UE «a reconnu expressément le caractère contraignant de cet arrêt qui s'impose tant aux institutions européennes qu'aux pays membres de l'Union». Il a invité, à ce titre, le Parlement et les institutions européennes à «assumer, dans le cadre du respect de l'État de droit, leurs responsabilités en ce qui concerne les implications de tout accord, existant ou à venir, avec le Maroc, afin de préserver les intérêts incessibles du peuple sahraoui, surtout en l'absence de consentement express consenti souverainement par son unique et légitime représentant, le Front Polisario». M. Belani a souligné, dans ce contexte, que «l'État de droit n'est pas négociable», et que «ses exigences légales, politiques et morales ne sauraient souffrir d'accommodements palliatifs qui feraient passer au second plan les considérations de principe». (APS)