Centre de Presse d’El Moudjahid, Samir Khemici initiateur de « Stop agressivité routière » : Changer les comportements

Samir Khemici, un citoyen très engagé dans la lutte contre les accidents de la route, initiateur bénévole de «Stop Agressivité Routière», a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, le lancement d’une nouvelle action de sensibilisation à la sécurité routière, tout en regrettant que les associations activant dans ce domaine militent en rangs dispersés. *

Samir Khemici, toujours très affecté par l’accident dont a été victime sa mère en 2013, a fait de la sensibilisation des conducteurs aux dangers de la route son principal combat. Un accident qui l’oblige jusqu’à présent à subir des opérations chirurgicales qui pèsent lourdement sur sa santé. Et c’est parce qu’il y a des milliers d’autres Algériens victimes et dans le même cas qu’elle, qu’il a décidé de se lancer dans une guerre contre les «chauffards». Au départ accompagné par 9 amis, 14 bénévoles activent aujourd’hui. Depuis 2014, Samir multiplie les actions pour expliquer aux citoyens l’importance du respect du code de la route, spécialement les utilisateurs de motocycles, car ils sont dans la majorité de jeunes conducteurs. Lors de toutes les opérations qu’il a mené, il a dénoncé les agissements des «auto-écoles aveuglées par le gain facile, et qui offrent des permis de conduire de complaisance». Cette année, il entame sa vingtième opération : il s’agit d’une caravane, dont le coup d’envoi est prévu le mardi 31 janvier à 12 heures, à partir de Ain El Benian et à destination de Bechar. Les 14 bénévoles auront à parcourir 2.200 kilomètres, (Alger/Bechar/Alger), avec pour principal objectif de sensibiliser le grand public sur les drames familiaux notamment engendrés par les accidents de la route, œuvres de personnes inconscientes. La caravane, dont la préparation a duré 3 mois, traversera les wilayas de Saida, Mascara et de Naâma. Placée sous le slogan «Respectons la vie de nos enfants», la caravane activera de jour comme de nuit. Plus explicite, Samir Khemici dira que la première étape reliera la ville au Club des Pins. Le cortège prendra ensuite son départ de Bouchaoui, pour gagner l’autoroute et rejoindre les villes de Relizane, puis Mascara. La quatrième étape qui se déroulera durant la nuit se fera sur le trajet Saida/Mecheria. Elle concerne l’axe de Bechar puis Taghit. Il y a lieu de noter que ce projet est réalisé en partenariat avec l’Association Salama El Mororia de la wilaya de Bechar. Lors de son passage au Forum d’El Moudjahid, Samir Khemici a prié les médias de s’impliquer davantage dans la sensibilisation des citoyens, comme il a appelé à l’ouverture d’un centre de formation pour les personnes (formateurs) appelées à exercer dans les auto-écoles. Très actif sur le Net via sa page facebook, c’est un partisan des campagnes de communication choquantes, gores et même violentes, dans l’objectif de bouleverser les esprits et changer les comportements. Il «tape» très fort, quitte à choquer. Pour lui, cette option doit être retenue dans la stratégie de lutte contre la délinquance routière.

D’ailleurs, il n’hésite pas à poster des images et des vidéos dans le but de faire passer son message : le facteur humain reste la principale cause directe des accidents de la route. Il y a lieu de noter que beaucoup de sponsors accompagnent Samir Khemici et des bénévoles aussi, appréciant le succès des précédents challenges, s’investissent dans cette incroyable aventure.

Nora Chergui