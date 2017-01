Empreinte génétique : Une donnée précieuse

«Désormais, l'utilisation de l'empreinte génétique pourra faire office de preuve devant la justice. Cela se fera systématiquement à la demande de la police judiciaire qui peut ordonner le prélèvement d'échantillons biologiques pour analyse», tels sont les propos tenus par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

M. Tayeb Louh, qui a inauguré cette semaine, le siège du service central des empreintes génétiques à Bir-Mourad-Raïs a fait savoir que ce centre vise à créer une base de données pour les procédures judiciaires, d’une capacité de plus de 40 millions d’empreintes génétiques relevées à partir d'analyses d'échantillons biologiques. «Le service constituera, en fait, une importante base de données recueillant des millions d’empreintes dont certaines pourraient être utilisées, si besoin, dans les procédures judiciaires et l'identification des personnes», a-t-il dit.

Le ministre a rappelé, avant la mise en place de ce fichier, l'existence de deux services distincts : le premier relevant des services de la Gendarmerie nationale et le second de la Sûreté nationale; des fichiers qui n'étaient pas centralisés, ce qui ne pouvait permettre une utilisation efficace des empreintes génétiques dans les enquêtes judiciaires.

Des données qui n’étaient, selon le ministre, que rarement utilisées, à savoir dans ce sens que les fichiers des gendarmes et de la Sûreté nationale, seront transférés dans ce fichier qui sera accessible par la police judiciaire . «La révolution qu'apportera ce fichier national qui est placé sous la supervision d'un magistrat, vient ainsi combler le vide juridique constaté dans ce domaine» a-t-il dit. Il sera alimenté par les empreintes génétiques des suspects poursuivis pénalement, des personnes accusées d'agression contre enfants, des personnes décédées non identifiées, des disparus et des volontaires. M Louh a fait également savoir que la sécurité et la confidentialité des données étaient assurées par des protocoles de sécurité des plus modernes.

Tayeb Louh a rappelé que le service central de l'empreinte génétique a été créé en vertu de la loi régissant les conditions d'utilisation de l'empreinte génétique dans la procédure judiciaire et l'identification des personnes, promulguée en 2016.

Le texte de loi tend à «éviter le recours abusif à l'empreinte génétique, tout en tenant compte de la spécificité de notre société, des droits et des libertés des individus».

La loi relative à l'utilisation de l'empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l'identification des personnes vient aussi «combler le vide juridique constaté» auparavant dans ce domaine.

Le texte vise, par ailleurs, à définir les règles d'utilisation de cette technique en se basant sur de nombreux principes dont «la protection de la vie privée, la sauvegarde de la sécurité et la protection de la société de toutes les formes de criminalité».

Le texte garantit également que «les échantillons obtenus ne soient pas utilisés à des fins illicites». M. Louh a précisé, que «les instances et les organisations internationales ont traité de l'utilisation de la technique de l'empreinte génétique lors de conférences et dans des déclarations, notamment la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, promulguée par l'UNESCO le 11 novembre 1997.

Sarah A. Benali Cherif