Dangers de la route : Les enfants en première ligne

Le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) continue ses efforts de sensibilisation dans la lutte contre la violence routière qui continue à prendre des vies de milliers d’innocents chaque année… Cette fois-ci ce sont les enfants qui sont ciblés.

Cette journée de sensibilisation sur les dangers de la route et sur l’attitude à adopter par le conducteur afin d’éviter d'éventuels accidents, cible exceptionnellement les enfants étant les plus exposés aux accidents de la route. Le coup d’envoi de cette opération a été donné au niveau de la Bibliothèque Multimédia El Kittani commune de Bab El Oued, et ce dans la perspective de sensibiliser le maximum de conducteurs de petits véhicules, bus ainsi que des semi-remorques et camions sur le danger de la route et le grand nombre de décès enregistrés chaque année en Algérie. « Ralentissez ! Tout enfant a un avenir» est le slogan choisi pour cette opération qui lance un appel pour sauver la vie de nombreux enfants sur les routes mortelles organisée, hier, par l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, en collaboration avec le CNPSR. « C’est une journée de sensibilisation qui s’inscrit dans le cadre des efforts de sensibilisation menés par le Centre national de prévention et de sécurité routière avec les différents partenaires. Aujourd’hui, nous sommes avec Arts et culture de la wilaya d’Alger», a indiqué le Commissaire divisionnaire, M. Ahmed Nait El Hocine, Directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière. Dans une déclaration à El Moudjahid, en marge de cette journée de sensibilisation, M. Nait El Hocine a affirmé que «le but est de sensibiliser les enfants par rapport à la problématique des accidents de la circulation routière». Il a en outre expliqué que : «Pour les enfants, c’est encore plus délicat parce qu’ils sont insouciants, et c’est pourquoi nous devons veiller à leur sécurité en premier». Durant cette journée, des prospectus ont été distribués aux conducteurs, en souhaitant que ces actions portent leurs fruits en matière de réduction des indicateurs d’insécurité routière en Algérie. Les responsables d’Arts et Culture de la wilaya d’Alger avec à leur tête, M. Foudil Hamouche, Chef de département de la programmation et de la communication, ont partagé leurs connaissances acquises grâce à une longue expérience en matière de communication avec les enfants. « Notre but est de lancer un appel aux usagers de la route de prendre soin de leur vie…», a déclaré de son côté M. Hamouche, et d’ajouter, « sachant que les accidents de la route sont devenus un phénomène dangereux non négligeable, au même titre que les autres fléaux qui rongent notre société». Dans cette optique, il a expliqué que « à travers cette alliance avec le Centre national de prévention et de sécurité routière, nous avons voulu sortir de l’ordinaire et nous diriger avec les partenaires vers un plus large public».

Des animateurs ont toute cette journée fait des spectacles pour enfants, enrichie aussi par différents ateliers, et beaucoup d’explications ont été données au jeune public : des explications simples sur la meilleure manière de traverser une rue, quand et comment ? «C’est ce qui nous tentons d’expliquer à travers cette campagne», souligne-t-il. Il faut signaler, qu’au cours de cette journée de sensibilisation, les enfants, leurs encadreurs et les familles ont largement participé à cette campagne tout en souhaitant que ce genre d’initiative se renouvelle plus souvent.

Sihem Oubraham