M. Tayeb Zitouni à Oran : Améliorer la prise en charge des moudjahidine

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a mis l’accent sur l’attention particulière qu’accorde son département à la prise en charge des moudjahidine et ayants droit sur les plans social, médical et psychologique. Intervenant lors d’une rencontre avec la famille révolutionnaire, au siège de la direction locale de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), le ministre a rappelé que «la Constitution est très claire à ce sujet et consacre les droits légitimes de cette frange de la population, qui est le symbole de l’Etat national». «Nous œuvrons également, dans le cadre de la bonne gouvernance, à faciliter aux moudjahidine et ayants droit les procédures administratives», a-t-il ajouté, soulignant qu’un grand travail d’assainissement est en train de se faire à tous les niveaux, pour en finir avec les lourdeurs bureaucratiques. Cette rencontre a été une occasion pour le ministre d’évoquer la réalisation, en cours, de 25 centres de repos à travers le territoire du pays, et d'assurer, à ce propos, que son département est en négociation avec les institutions concernées pour le financement d’une dizaine de projets, notamment des salles de soins et de rééducation au niveau d’autres wilayas, et ce, a-t-il dit, «pour répondre aux préoccupations sociales et améliorer la prise en charge des moudjahidine». Auparavant, le ministre s’était rendu sur site pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation du musée du Moudjahid d’Oran, comme il a visité le chantier du Musée de la mémoire, en cours de réalisation, et qui s’étend sur une surface de 3.000 mètres carrés, ainsi que le Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, dont les travaux sont en voie d’achèvement.