La grève des 8 jours à Alger : Les crimes du colonialisme mis à nu

«La grève des huit jours était une concrétisation de la référence du 1er Novembre pour la poursuite de la lutte anticoloniale par tous les moyens, notamment les armes et la grève», ont souligné, jeudi dernier, nombre de moudjahidine, lors d’une conférence organisée au musée national du Moudjahid. Cette affirmation a été également soutenue par l’ancien ministre Mohamed Kechoud, qui est revenu, en cette occasion et dans le détail, sur les différentes étapes de la préparation de cette grève historique qui s’est déroulée du 28 janvier au 4 février 1957. M. Kechoud, tout en mettant en relief les efforts du peuple algérien, notamment le rôle de la communauté nationale en France, «grâce à laquelle la cause algérienne a bénéficié du soutien et de la reconnaissance de la communauté internationale», a longuement parlé du rôle des correspondants et agences de presse internationaux qui œuvraient, a-t-il rappelé, à «informer l'opinion internationale sur la réalité coloniale en Algérie».

Les moudjahidine présents à cette rencontre étaient unanimes à dire que «la grève des 8 jours est venue mettre à nu les crimes du colonialisme français et faire entendre la voix de la Révolution algérienne au monde, à travers l'Assemblée générale de l'ONU».

Aussi, ils mettront l’accent sur le fait «l'objectif de cette grève était également d'impliquer les organisations populaires dans l'action révolutionnaire, d'unifier les rangs du peuple algérien autour de sa cause et mettre en échec la politique des autorités coloniales visant à isoler la révolution».

Plusieurs intervenants ont signalé que la grève a permis, notamment de «démasquer ceux qui travaillaient pour l'armée française», notant que «le Front de libération nationale a tenu à être aux côtés des démunis durant cette grève en leur faisant parvenir des aides matérielles».

Le moudjahid Mahmoud Arbadji, tout en se remémorant ces jours inoubliables qui ont marqué l’histoire du pays, a rappelé que «la réaction française n'était pas facile pour le peuple», affirmant que «les autorités françaises ont eu recours à tous les moyens dont elles disposaient pour faire échouer la grève».

Soraya Guemmouri