 TAJ : Viser le haut du podium

«Les prochaines échéances constituent une étape solide et importante ; TAJ, avec ses bureaux à travers les 48 wilayas et la communauté établie à l’étranger, compte disputer les premières places.» Tels sont les propos tenus par le président du parti Tajamou’e Amal El- Jazaïr, M. Amar Ghoul, qui présidait hier une rencontre avec les cadres et militants d’Alger-Centre, à la salle omnisports d’Oued Smar. M. Ghoul a souligné que son parti compte participer en force à ce grand rendez-vous. «On est prêts pour la bataille des législatives, avec des idées et un programme ; TAJ jouera un rôle leader», a-t-il affirmé. Il a également appelé les présidents et membres des comités à contribuer davantage à l’élaboration des listes électorales fortes, distinctes et concurrentielles.

«La crédibilité, la volonté et la maîtrise sont les critères que le parti exigera à ses candidats», a-t-il assuré. «Nous avons élaboré un programme contenant des idées et des solutions, pour faire face à la crise financière que traverse le pays», a-t-il ajouté, rappelant que le slogan de TAJ durant les prochaines élections législatives sera «Tous sur le terrain, tous pour l'Algérie et tous pour la jeunesse». Il a lancé un appel aux jeunes pour «s'unir et travailler dans l'intérêt du pays, et s'écarter de toute idée ou mouvement qui puisse nuire à la stabilité et à la sécurité de Algérie». «Nos listes seront prioritairement réservées aux jeunes du parti qui y seront représentés à hauteur de 80%», a affirmé Ghoul devant une salle comble, constituée de jeunes et de beaucoup de femmes. «Je m’adresse aux jeunes pour leur dire qu’il ne faut plus qu’ils restent en marge de la vie politique. Il faut que vous, les jeunes, marquiez les prochaines élections et sur tous les plans. Avec votre participation au vote, mais en prenant part à la campagne électorale et en vous présentant sur les listes électorales», préconise-t-il.

Il a assuré que sa formation possède une assise populaire devant lui permettre de prendre part à ces élections. Il a appelé, dans ce sens, à mettre tous les moyens nécessaires en vue de conférer à ce scrutin plus de transparence. Évoquant les questions d’actualité de la scène nationale, l’orateur a tenu à réaffirmer son soutien «total et indéfectible» au Chef de l’État, Abdelaziz Bouteflika. «Notre soutien au Président Bouteflika émane d’une conviction, d’un engagement sincère que nul ne pourra faire changer», a-t-il dit, sous les applaudissements d’un public qui lui était totalement acquis. Pour ce qui est de la récente installation de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), le chef de parti a affirmé que la mise en place de cette instance est un «pas supplémentaire» dans le processus de surveillance des élections, appelant les partis politiques à «jouer leur rôle pour soutenir la HIISE dans sa mission de surveillance des élections».

Sarah A. Benali Cherif