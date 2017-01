MPA : Le parti se renforce

Le nomadisme politique a-t-il de beaux jours devant lui ? On est tenté de répondre par l’affirmative, du moins en ce qui concerne les élus des Assemblées populaires communales et de wilaya. Car, pour l’Assemblée populaire nationale, cette pratique est désormais interdite, à la faveur de la révision de la Constitution. Fort de sa présence dans les Assemblées populaires locales, le MPA annonce en effet de nouveaux transfuges issus d’horizons politiques divers. Au nombre de huit, ces nouvelles «recrues» issues du FFS et du RND vont ainsi changer leur couleur politique et rejoignent officiellement la formation d’Amara Benyounès, plus précisément l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger, après avoir claqué la porte de la deuxième force politique du pays, et du plus vieux parti d’opposition. Ainsi donc, le Mouvement populaire algérien est désormais la 3e force politique de l’APW d’Alger, avec 8 élus, derrière le FLN qui domine le classement avec 29 élus sur 55 et le FFS qui compte à présent 11 élus, après la défection de trois membres. Quant au RND, celui-ci se retrouve, à quelques mois des élections locales, avec 7 élus, après le départ de 5 élus vers le MPA.

Dans une déclaration lue, hier, par le coordinateur de la wilaya d’Alger du MPA, à l’occasion d’un point de presse, organisé au siège du parti, on apprend que les concernés ont motivé leur démission collective, parce qu’ils qualifient d’immobilisme ce que traversent leur formations, mais également par le climat «d’instabilité» et de «désorganisation» que connaissent, selon eux, le FFS et le RND. Tout en affichant leur «bonheur» de faire partie de la famille du MPA, les nouveaux transfuges disent être «prêts» pour appuyer la politique de la formation d’Amara Benyounès, connue, selon eux, pour soutenir à fond le programme du Président de la République. «Nous n’allons ménager aucun effort pour aider le MPA à réaliser d’autres succès, et nous demeurons convaincus que ce parti est une belle tribune politique pour renforcer davantage les acquis arrachés», ont-ils soutenu. «En tout cas, ils sont les bienvenus chez nous», a renchéri Abdelhakim Bettache.

Le Mouvement populaire algérien gagne ainsi une grande place dans l'échiquier politique à la wilaya d’Alger. Le coordinateur de la wilaya d’Alger du MPA estime que «l’ouverture démocratique», «l’encouragement» des jeunes, les débats «libres» et «démocratiques» sont parmi les fondamentaux du parti et qui ne sont sans doute pas étrangers au choix porté par les nouveaux élus. «Le Mouvement populaire algérien est un cadre idéal pour s’exprimer en toute liberté», a-t-il assuré, en faisant part de son souhait de voir le MPA gagner des places pour devenir la deuxième force politique en Algérie et, pourquoi pas, la première tout simplement. «Nous sommes ambitieux, et nous visons toujours plus haut», a indiqué Bettache, qui a confié au passage que 3 P/APC de la wilaya d’Alger vont rejoindre le parti, en l’occurrence ceux de La Casbah, de Bab El-Oued et de Rouiba.

S. A. M.