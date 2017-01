Législatives 2017 : Appel à une participation massive

Les responsables de l’Union pour le développement, la justice et l’édification ont appelé, hier à Alger, «à une participation massive» aux prochaines législatives, pour permettre à l’Union de «concrétiser son projet politique visant à promouvoir l’unité et le dialogue, pour consolider l’immunité politique du pays».

Intervenant, lors des travaux de la conférence nationale des commissions électorales de wilaya, les responsables de l’Union, composée du mouvement Ennahda, du Front pour la justice et le développement (FJD) et du Mouvement pour l’édification nationale (MEN), ont mis en avant «la nécessité de confier l’élaboration des listes de candidatures pour les prochaines législatives à des compétences nationales, en faisant prévaloir l’intérêt national». Dans son allocution, le président du MEN, Mustapha Belmahdi, a qualifié la participation à ces législatives «d’importantes et de décisives, pour relever les défis auxquels l’Algérie fait face actuellement dans divers domaines». Mettant l’accent sur l’importance de «poursuivre le militantisme politique», M. Belmahdi a préconisé «davantage de rapprochement avec le citoyen et son implication dans le débat, pour mieux servir les intérêts du pays». Estimant impératif «d’intensifier l’action de solidarité pour préserver le pouvoir d’achat du citoyen», il a mis en garde contre «l’individualisme et la subjectivité» dans l’action politique, appelant «à favoriser les compétences et à respecter les promesses et les engagements». Pour sa part, le président du FJD, Abdellah Djaballah, a appelé «au renforcement des rangs de l’Union et à l’adoption d’un dialogue sérieux pour surmonter les problèmes que connaît la société». Il a exhorté, en outre, les militants de l’Union «à se conformer aux principes de modération, de solidarité et d’entraide prônés par notre religion afin de préserver l’intérêt de la patrie». «Les prochaines législatives représentent, pour l’Union, l’occasion d’aller de l’avant dans la réalisation de son projet politique modéré au service de la société», a estimé le président du FJD, appelant les citoyens «à se rendre aux urnes en masse pour exprimer leur choix, lors de ce rendez-vous décisif».

Le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, a, quant à lui, appelé les citoyens «à ne pas opter pour le boycott, lors des prochaines législatives, et de choisir des hommes compétents à même de les représenter et de prendre en charge leurs préoccupations». Pour ce faire, a-t-il poursuivi, «il faut choisir parmi les listes électorales transparentes, des compétences scientifiques de divers domaines capables de mieux servir le citoyen». (APS)