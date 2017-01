Rattrapage des cours : Selon les spécificités des établissements

L’inspection générale de la pédagogie a installé des instances d’inspection pour le suivi de l’opération d’achèvement du programme scolaire et le rattrapage des cours perdus suite aux dernières intempéries. Ces instances devraient définir la situation de chaque région de manière précise afin de traiter la situation selon les spécificités de chaque établissement scolaire.

L’inspectrice centrale au ministère de l’éducation nationale, Mme Malika Abbad, a indiqué que parmi les wilayas les plus touchées figure les wilayas de Sétif, Tizi Ouzou et Béjaïa, alors que la plus longue période d’arrêt des cours a été enregistrée à Constantine avec 5 jours consécutifs.

Concernant le rattrapage des cours perdus à cause de la dernière grève, elle a fait savoir que jusqu’ici, 4 semaines de cours ont été rattrapées.

Elle précisera également que l’inspection générale a proposé de mettre en place un protocole de travail de révision pédagogique, où il a été procédé à l’installation d’instances d’inspection pédagogique chargées d’évaluer la situation dans chaque région, et de proposer des solutions. Ces instances ont présenté toutes les données à la commission de suivi au niveau du ministère pour déterminer les wilayas concernées par les intempéries. Mme Abbad a précisé que le protocole de révision pédagogique ne concerne pas uniquement le rattrapage des cours perdus à cause des intempéries, mais il permettra également l’achèvement du programme scolaire, à temps.

Par ailleurs, Mme Abbad a indiqué que tous les programmes scolaires se basent sur l’élève moyen afin d’améliorer progressivement son niveau. Concernant les élèves des classes d’examen, la même responsable a fait savoir que ces derniers sont suivis de près par les inspecteurs accompagnés des enseignants.

Elle a annoncé d’autre part, la participation d’élèves algériens à un programme international d’évaluation des compétences, et cela dans les matières scientifique, mathématiques et langues. « Ce qui va nous permettre, dira-t-elle, de connaître les points faibles des élèves, traiter les lacunes, et la programmation d’examens sur des normes internationales ».



Participation d’élèves algériens à un programme international d’évaluation des compétences



La responsable au ministère de l’éducation nationale a appelé enfin, les partenaires sociaux a participer à cette révision pédagogique, avant de rassurer les parents d’élèves que leurs enfants n’iront pas aux examens sans qu’ils aient acquis toutes les informations requises.

Il convient de rappeler dans le même ordre d’idées, que près de 3.000 établissements scolaires ont été touchés par les intempéries et ce, dans une vingtaine de wilayas du pays, entraînant une suspension des cours. Selon le directeur de l'enseignement fondamental au ministère de l'Education nationale, Nabil Bendeddouche, la durée de l’arrêt des cours variait d'une wilaya à une autre, citant plus particulièrement celles de Tizi-Ouzou et Béjaïa qui ont enregistré un retard de cinq jours.

Le rattrapage des cours se fera durant les journées de samedi et mardi après-midi, a-t-il indiqué, ajoutant que les inspecteurs de l'éducation seront mobilisés dans cette opération pour éviter qu'il y ait une "surcharge supplémentaire" des cours au niveau des établissements concernés.

Interrogé à propos de l’absence de chauffage au niveau de dizaines d’établissements à travers le pays, le responsable a affirmé que cela ne relevait pas des prérogatives du département de l’éducation mais de celles du ministère de l’Intérieur. Néanmoins celui-ci a assuré que son département intervenait «à chaque fois qu’il y avait lieu de le faire».

Se référant au Code communal dans son volet relatif au statut de l’école, le responsable a précisé que sa construction, son équipement, sa gestion et son entretien incombent aux collectivités locales, ajoutant qu’il était impératif de «situer et délimiter les responsabilités» de chaque partie.

Dans le même sillage, celui-ci a tenu à assurer que la tutelle saisira les services du ministère de l’Intérieur et les Collectivités locales pour que «tous les moyens» soient dégagés pour régler cette question pour le bon déroulement de cursus scolaire de milliers d’enfants, particulièrement ceux en bas âge.

De son côté, la ministre, Mme Nouria Benghebrit, avait fait part, auparavant, de l'élaboration d'un programme de rattrapage des cours non dispensés en raison de la fermeture de certains établissements scolaires suite aux intempéries. Elle avait précisé que le rattrapage des cours "ne représente aucun problème" pour le secteur, soulignant qu'il a été convenu, lors de sa rencontre avec l'instance d'inspection, de l'élaboration d'un programme permettant de mettre l'accent, au cours du deuxième trimestre, sur l'accompagnement des enseignants pour le rattrapage des cours non dispensés. La ministre qui a souligné que le retard accusé diffère d'une wilaya à une autre et d'un établissement à un autre, a affirmé que son département "prendra les mesures nécessaires dans l'intérêt des élèves".



Salima Ettouahria