Etudiants de médecine dentaire et de pharmacie : Prise en charge de la majorité des revendications

«La majorité des revendications des étudiants de médecine dentaire et de pharmacie ont été satisfaites», indique le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

Le ministère qui souligne sa «disponibilité à prendre en charge toutes les revendication pédagogiques des étudiants de ces deux spécialités relevant de ses prérogatives», relève que dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des étudiants de médecine dentaire et de pharmacie, plusieurs rencontres ont été organisées avec leurs représentants au siège du ministère, outre les réunions locales tenues au niveau des établissements universitaires concernés. En fait, deux rencontres ont eu lieu récemment au siège du ministère : la première s’est tenue le mardi 24 janvier avec les représentants des étudiants de chirurgie dentaire et la seconde le lendemain, soit mercredi 25 janvier avec les représentants des étudiants de pharmacie.

Lors de ces réunions, il a été procédé à l’examen des plate-formes de revendications soumises par les représentants des étudiants et cela, selon l'ordre proposé par ces derniers lors de précédentes rencontres au siège du ministère.

Aussi, ajoute communiqué, le ministère a fait part de sa disponibilité à prendre en charge toutes les revendications pédagogiques relevant de ses prérogatives.

Mettant l’accent sur le fait que la plupart des revendications ont été satisfaites, le ministère signale qu’en ce qui concerne les revendications conjointes des deux branches —celle relative au reclassement des chirurgiens dentistes et pharmaciens de la catégorie 13 à la catégorie 16 de la fonction publique—, cette revendication ne relevait pas des attributions du ministère et que ce dernier avait entrepris des démarches auprès des autorités concernées à l'effet d'ouvrir ce dossier. C’est ainsi que pas moins de deux réunions ont été programmées au niveau de la fonction publique , les 28 décembre dernier et 11 janvier courant, et ce, en présence des secteurs concernés (ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de la Santé, ministère des Finances sous la présidence de la direction de la Fonction publique et de la Réforme de l'administration). D’autre part, et pour ce qui est de la revendication sur l'ouverture de nouveaux domaines de stage, on informe qu’«il a été notifié aux étudiants que des textes règlementaires existaient, permettant ainsi la conclusion de conventions dans ce sens, outre la relance de la commission pédagogique des stages internes et le recours à la simulation en tant que mesure complémentaire pour pallier le manque de stages sur terrain». La revendication relative à la correction-type et la mise à jour du contenu des cours, en le diffusant par des moyens électroniques, cette dernière sera "satisfaite sur instruction du président de la Conférence nationale des doyens des facultés de médecine qui la transmettra à ses homologues".

À retenir, le ministère a affirmé son « approbation à propos de l'augmentation du nombre de postes de résidanat, outre un accompagnement des facultés qui souffrent d'un manque d'encadrement nécessaire (facultés de Sétif, Sidi Bel Abbés et Blida)».

Il sera question également de la «création de nouvelles spécialités», à savoir «pédodontie et implantologie», ainsi que «le recrutement de maîtres-assistants pour combler le déficit en encadrement, en organisant le plus tôt possible un concours de recrutement». Remarque importante à mettre en relief également : le ministère a accepté de «réexaminer le programme pédagogique des première et deuxième années, et renforcer celui de la sixième année en matière de formation pour la filière de médecine dentaire».

S’agissant des revendications pédagogiques exprimées par les étudiants de pharmacie, le ministère a donné son accord pour «ouvrir davantage de postes de résidanat ». Cela dit, et en ce qui concerne les spécialités conjointes, la priorité sera accordée à la filière pharmacie, « sans pour autant que les filières de médecine et médecine dentaire ne soient lésées », précise le communiqué qui fera savoir d’autre part que le ministère a donné son accord concernant la « création de nouvelles spécialités, à savoir la pharmacie clinique, la pharmacie hospitalière et la pharmacie industrielle ».

Le ministère a également réaffirmé, sa disponibilité pleine et entière « pour le dialogue et la concertation avec les représentants des deux filières dans le cadre du mécanisme adopté».

Soraya Guemmouri