Gestion des villes : L’impératif d’une solution intelligente

Eu égard à une population urbaine dont le nombre va crescendo, à un environnement plus au moins saturé et presque tout le temps en proie à une congestion de la circulation, les collectivités locales n’ont désormais d’autres choix que celui d’optimiser au mieux leur modèle de gestion de la vie citadine.

Ainsi, et pour consacrer cet objectif d’aller vers une nouvelle vision à la fois efficiente et intelligente de grandes villes algériennes comme Alger, Oran, Constantine, Sétif pour ne citer que ces grandes métropoles du pays, une rencontre entre experts internationaux et responsables de collectivités locales a eu lieu ces derniers jours au Centre international des conférences (CIC), à l’ouest de la capitale. L’événement a été initié par la société AD display opérant dans le domaine de la communication et la publicité. La séance d’ouverture a été rehaussée par la présence du ministre des Transports et des Travaux publics,

M. Boudjemaâ Talai. Elle a été marquée par les interventions successives d’experts venus des USA, d’Espagne et des Emirats Arabes Unis qui ont exposé sur le thème : « villes intelligentes». Ces mêmes intervenants ont présenté leurs propres expériences d’une gestion intelligente dans leurs villes respectives, non sans assurer qu’elles peuvent s’appliquer avec succès en Algérie. Grosso modo, on retiendra de ce concept de ville intelligente, l’impératif d’un modèle de gestion essentiellement basé sur les technologies d’informations et de communication. La promotion «on line» des différentes prestations qu’offre la ville à travers ses différentes structures et institutions au profit des la population est, à titre illustratif, l’un des impératifs à concrétiser absolument dans le cadre de consécration de ce concept de villes intelligentes.

De ce fait, les participants et experts présents à cette rencontre ont mis en évidence le fait que les modes de déplacement et le développement des transports en commun constitue naturellement un des thèmes centraux de la ville intelligente.

La gestion des déchets et leur mode de récupération est également une option à prendre en compte, et cela afin de permettre leur valorisation, tandis que les villes doivent renforcer leur action en matière d’efficacité énergétique, soit en achetant du matériel peu consommateur de ressources ou bien en développant une production locale d’énergie.



La sécurité publique et les services publics sont les éléments clés d’une smart city



Présent à cette rencontre, le P/APC d’Alger centre, Abdelhakim Bettache, a, quant à lui, mis l’accent au cours de son intervention sur le processus de modernisation déjà très avancé de sa commune. Il mettra l’accent sur l’un des projets phares du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales à savoir la « e-commune » devant connaitre sa phase expérimentales dès le début de l’année prochaine.

Le P/APC d’Alger centre a en outre vivement appuyé la démarche de transformer les villes algériennes en villes intelligentes. Il s’est même déclaré disposé à faire d’Alger-centre une commune-pilote pour l’aboutissement de ce nouveau processus. Un processus que d’aucuns parmi les présents à la rencontre au CIC d’Alger ont qualifié de très important dans la mesure où ses objectifs escomptés obéissent tous à l’idée d’offrir un cadre de vie des plus confortables aux citadins.

Pour sa part, le P-dg d’AD display, M. Mourad Hadj Saïd, a mis en avant dans son discours, le fait que son entreprise a signé des partenariats avec l’Université de Gironne (Espagne ) pour la formation de cadres gestionnaires de la ville, et le bureau Anterverti de Barcelone pour partager leur savoir-faire en matière de transformation des villes intelligentes, en mesure d’accompagnement aux collectivités locales.

Par ailleurs, un hommage a été rendu aux collectivités partenaires d’AD display lors du dîner gala, organisé en marge de la conférence pour les remercier de leur collaboration ces dix dernières années. Un communiqué de presse de la société AD Display informe en outre l’entreprise a déjà « participé avec les collectivités locales au bien-être du citoyen dans l’espace urbain en déployant, à titre gracieux, non seulement des panneaux publicitaires classique et digital, pour l’embellissement de la ville, mais aussi du mobilier urbain comme des aubettes (abri-bus) classiques et intelligentes, dotées de plusieurs fonctionnalités comme un point d’accès wifi, un port USB pour recharger la batterie de son téléphone mobile, une poubelle de tri-sélectif, un espace pour les personnes à mobilité réduite, des écrans digitaux et LCD pour diffuser de la publicité mais aussi des campagnes à intérêt général, des avis émis par les services de sécurité et protection civile), des bancs publics, des vespasiennes intelligentes, des candélabres intelligents et des jardinières ».

L’amélioration du cadre de vie constitue une des finalités des villes intelligentes. Entres autres, le développement du réseau wifi afin d’assurer l’accessibilité du réseau internet à tous. Enfin, soulignons que la sécurité et les services publics sont les éléments clés d’une smart city.

Karim Aoudia