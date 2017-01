Coupe du monde de la Pâtisserie : L’Algérie classée 1re en Afrique

L’Algérie a été classée 1re en Afrique, pour sa participation à la Coupe du monde de la Pâtisserie 2017, qui s’est déroulée à Lyon, devant la Tunisie (17e) et le Maroc (19e), à cette manifestation mondiale à laquelle elle prend part pour la première fois et qui s’est déroulée du 22 au 25 janvier, dans le cadre de la 18e édition du Salon international de l’hôtellerie et de l’alimentation.

PUBLIE LE : 29-01-2017 | 0:00