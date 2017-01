Emploi et formation : L’alternative du privé

«Il n’y a pas une crise économique en Algérie. C’est vrai que le secteur public est impacté par la chute des prix du pétrole, mais concernant le secteur privé, nous avons constaté qu’il a connu un développement et une croissance très importante, ces deux dernières années.» C’est ce qu’a indiqué hier le commissaire du Salon de l’emploi et de la formation, Ali Belkhiri, consultant et ex-directeur du Projet Centre de Carrière de l'Université du Michigan. S’exprimant à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Alger pour la présentation de la 4e édition du Salon de l’emploi et de la formation qui se tiendra du 6 au 8 février 2017 au palais de la Culture Alger, il a assuré que l’économie nationale est en nette croissance. Tout en se référant aux résultats obtenus, lors de la précédente édition du Salon de l’emploi, d’où, selon lui, plus de 2.000 opportunités d’emploi ont été proposées pour les demandeurs d’emploi. Ajoutant : «Le fait que certains secteurs économiques échappent à l’emprise des contrecoups de la crise, et notre objectif est, précisément, d’aider à créer ce lien nécessaire entre l’offre et la demande afin de contribuer à l’émergence de partenariats bénéfiques pour les différentes parties en action.» Le commissaire n’a pas manqué d’exprimer sa pleine et entière confiance envers les compétences des entreprises privées de relever les défis et de répondre aux besoins du marché du travail. Ali Belkhiri a en outre indiqué qu’il est temps aujourd’hui aux pouvoirs publics de renforcer le secteur privé et de le privilégier, car «dans tous les pays développés, le privé constitue la colonne vertébrale de la croissance et du développement». Il a souligné à cet effet que justement la tenue de ce Salon sera une opportunité pour les entreprises et les visiteurs de connaître les nouveaux métiers et les formations nécessaires pour assurer la continuité et la durabilité de l’entreprise. «Si certains pensent que la situation difficile que traverse actuellement l’économie nationale constituera l’essor de la formation, le recrutement est intimement lié, du reste un élément incontournable pour la relance de l’économie nationale. En tant qu’organisateur de ce Salon, nous restons convaincus qu’il existe tellement d’opportunités pour les entreprises, qu’il s’agit juste seulement de dénicher», estime-t-il.

M. A. Z.