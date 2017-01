RD Congo : Compromis sur la composition du gouvernement

Le prochain gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) sera composé de 53 membres et sera mis en place avant le 15 février prochain, selon la décision sur laquelle ont débouché les travaux des parties prenantes aux discussions sur la mise en œuvre de l’accord politique du 31 décembre, ont rapporté des médias. La Majorité Présidentielle (MP) aura donc 21 membres. Le Rassemblement de l’opposition disposera de 16 portefeuilles. Quant à l’aile de l’opposition signataire de l’accord du 18 octobre, elle se retrouvera avec 11 postes dans le prochain gouvernement, selon des médias. Les 5 postes restants : 3 reviennent à l’opposition menée par le président du Sénat Léon Kengo et les deux autres à la société civile.

«Jeudi, après plusieurs discussions dans la commission du gouvernement, tout est bouclé au sujet de la répartition des postes ministériels», a déclaré Delly Sesanga, député de l’opposition. Mais les discussions se poursuivent sur l’épineuse question du mode de désignation du futur Premier ministre. Selon l’accord, le chef du gouvernement sera issu du Rassemblement, une plate-forme d’opposition menée par le leader de l’opposition radicale, Etienne Tshisekedi.

La Majorité exige que l’opposition propose cinq noms au président de la République et c’est à lui de choisir un seul nom parmi les cinq. Le gouvernement de transition sera mis en place avant le 15 février prochain et aura pour mission de financer le processus électoral.

Après des tractations conduites par la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), un accord pour une sortie de crise en RDC et l’organisation d’une présidentielle fin 2017 a été signé entre le gouvernement et l’opposition, le 31 décembre dernier.