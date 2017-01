nouvelles colonies en Palestine : Un obstacle à la paix

La Russie a exprimé sa vive préoccupation après l'annonce de la construction de nouvelles colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, soulignant le caractère «illégal» de cette action vis à vis du droit international, indique le ministère russe des Affaires étrangères.

«Moscou est sérieusement préoccupé par les plans israéliens de construction de nouveaux logements pour les colons sur les territoires palestiniens occupés», souligne le MAE russe dans un communiqué publié vendredi soir sur son site, ajoutant que cette opération de construction «n'a aucune force juridique et représente l'un des principaux obstacles à l'établissement d'une paix juste, durable et totale au Proche-Orient».

L'occupant israélien avait annoncé lundi dernier la construction de 566 logements dans trois quartiers de la ville sainte d'El-Qods occupée.

Le lendemain, il a donné son feu vert à l'implantation de 2.500 logements de colonisation en Cisjordanie occupée, la plus importante annonce du genre depuis des années.

«Conformément au droit international, cette pratique d'Israël est illégale, ce qui a été confirmé une fois de plus par la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies du 23 décembre 2016», poursuit le communiqué du MAE russe. «Nous partons du principe que pour préserver les perspectives d'une solution à deux États au problème palestinien —soutenue à plusieurs reprises par Israël, les Palestiniens et tous les membres de la communauté internationale—, la construction de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est doit cesser», conclut le communiqué.

Plusieurs pays et organisation internationales ont exprimé leur vive préoccupation après l'annonce de la construction de nouvelles colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, condamnant ces actions unilatérales qui constituent une «grave menace» pour la solution à deux États. Ces annonces israéliennes interviennent un mois après l'adoption d'une résolution de l'ONU (2334) qui appelle Israël à «cesser immédiatement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont El-Qods», et affirme que les colonies «n'ont pas de valeur juridique» et sont «dangereuses pour la viabilité d'une solution à deux Etats».

Les Nations unies ont dénoncé les récentes mesures annoncées par l'occupant israélien pour accélérer la colonisation dans les territoires occupés, soulignant que ces «actions unilatérales» font obstacle à une solution à deux États.

«Pour le secrétaire général (Antonio Guterres) il n'y a pas d'alternative à une solution à deux Etats», a déclaré le porte-parole des Nations unies Stéphane Dujarric. «À cet égard, a-t-il ajouté, toute décision unilatérale qui peut faire obstacle à l'objectif des deux Etats inquiète fortement le secrétaire général». (APS)