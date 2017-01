Le président américain limite l’immigration : La main de Trump n’a pas tremblé

De la parole aux actes, il n’a fallu que le temps d’une investiture pour que le nouveau Président américain efface, à coups de décrets, l’empreinte de son prédécesseur Barack Obama.

Donald Trump vient ainsi d’annoncer un sérieux tour de vis en matière d'immigration et de réfugiés, visant certains pays musulmans. La Maison Blanche a publié vendredi un décret intitulé «Protéger la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis».

Après, l’abrogation de la mesure «Obamacare» et la signature du décret portant la construction du mur le long de la frontière avec le Mexique pour endiguer le flux des émigrés clandestins mexicains, la Maison Blanche s’illustre encore une fois par une «démarche décriée par la communauté internationale, à quelques exceptions près comme la Tchéquie, dont le président tchèque Milos Zeman s’en est félicité. Il s'agit de «nouvelles mesures de contrôle pour maintenir hors des États-Unis les terroristes islamiques radicaux», a indiqué Donald Trump.

«Nous ne les voulons pas ici» et «nous voulons être sûrs que nous ne laissons pas entrer dans notre pays les mêmes menaces que celles que nos soldats combattent à l'étranger (...) Nous n'oublierons jamais les leçons du 11-Septembre 2001 et des attentats meurtriers commis ce jour-là par le groupe Al-Qaïda» .

En vertu du décret et de ses annexes, les autorités américaines vont interdire pendant trois mois l'arrivée de ressortissants de sept pays musulmans : Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. À l'exception de leurs ressortissants détenteurs de visas diplomatiques et officiels et qui travaillent pour des institutions internationales.

Dans ces restrictions à l'immigration, Washington va aussi arrêter pendant quatre mois le programme fédéral d'admission et de réinstallation de réfugiés de pays en guerre, toutes nationalités confondues. Quant aux réfugiés syriens, qui ont fui par millions le conflit dans leur pays, mais dont seulement 18.000 ont été acceptés aux États-Unis depuis 2011, ils seront définitivement interdits d'entrée, jusqu'à nouvel ordre.

Sous l’ère Obama et rien que pour l'année budgétaire 2016, les États-Unis avaient admis sur leur territoire 84.994 réfugiés du monde entier, parmi lesquels un peu plus de 10.000 Syriens. L'administration Obama s'était donné pour objectif d'accepter 110.000 réfugiés pour l'année budgétaire 2017.

L'administration Trump vise dorénavant «pas plus de 50.000» réfugiés cette année. Dans une déclaration commune à Genève, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut- Commissariat aux réfugiés (HCR) ont appelé les États-Unis à poursuivre leur tradition d'accueil des réfugiés. L'OIM et le HCR espèrent que les États-Unis vont continuer à jouer leur rôle important de leader et poursuivre leur longue tradition de protection de ceux qui fuient les conflits et les persécutions», indique leur déclaration. Sans lien direct avec le nouveau décret américain, un rapport publié vendredi par le Fonds monétaire international s'inquiète des capacités de l'Afghanistan toujours en guerre à absorber le retour massif de ses réfugiés et appelle la communauté internationale à leur apporter une aide financière et humanitaire. En attendant, la «vague Trump» déferle, semant au passage des interrogations mais surtout des inquiétudes…



Rohani critique Trump



Le président iranien, Hassan Rohani, a critiqué hier, sans le nommer, le président américain, Donald Trump, affirmant que l'époque de la construction de murs entre les pays était «révolue». Il n'a toutefois pas réagi directement à la décision du président Trump d'interdire pendant trois mois l'entrée de ressortissants de plusieurs pays musulmans, dont les Iraniens aux États-Unis. «Aujourd'hui, on n'est plus à une époque où on construit des murs entre les nations. Ils (les dirigeants américains, ndlr) ont oublié qu'il y a quelques années le mur de Berlin s'est effondré», a déclaré M. Rohani lors d'un discours retransmis à la télévision d'Etat. «Il faut supprimer les murs entre les peuples. Le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde où l'on renforce les écarts entre les nations», a-t-il ajouté. M. Trump a signé mercredi un décret donnant le coup d'envoi au projet de construction d'un mur le long de l'immense frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, sa promesse de campagne la plus emblématique.

M. T.